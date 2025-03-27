Розвідслужби США у доповіді щодо загроз проаналізували переговори про завершення війни РФ

Напруженість між Москвою та Вашингтоном, що виникла через війну РФ проти України у поєднанні з впевненістю Росії у своїй перевазі на полі бою, а також підвищеним ризиком ядерної війни створюють як терміновість, так і ускладнення для зусиль США довести війну до «прийнятного кінця». Про це йдеться у доповідь американських розвідувальних служб щодо щорічної оцінки загроз.

«Росія розглядає свою триваючу війну в Україні як проксі-конфлікт із Заходом, і її мета відновити російську силу та безпеку в її ближньому зарубіжжі проти передбачуваного зазіхання США та Заходу збільшила ризики ненавмисної ескалації між Росією та НАТО. Посилена та тривала військово-політична напруженість між Москвою та Вашингтоном, що виникла внаслідок цього, у поєднанні зі зростаючою впевненістю Росії у своїй перевазі на полі бою та оборонно-промисловій базі, а також підвищеним ризиком ядерної війни створюють як терміновість, так і ускладнення для зусиль США довести війну до прийнятного кінця», - зазначається у доповіді, оприлюдненій 25 березня.

У звіті вказується, що зусилля Заходу ізолювати та накласти санкції на Росію прискорили її інвестиції в альтернативні партнерства та використання різноманітних інструментів держуправління. Наприклад, відносини Росії з Китаєм допомогли Москві обійти санкції та експортний контроль, щоб продовжити військові зусилля.

Вашингтон вважає, що минулого року Росія отримала перевагу у своєму повномасштабному вторгненні в Україну та перебуває на шляху до отримання більших важелів тиску на Київ та його західних прихильників, щоб вони домовилися про припинення війни, що дає Москві поступки, яких вона прагне.

«Продовження російсько-української війни зберігає для Сполучених Штатів стратегічні ризики ненавмисної ескалації до великомасштабної війни, потенційного використання ядерної зброї, посилення небезпеки серед союзників по НАТО, а також більш сміливого Китаю та Північної Кореї. Незважаючи на те, що президент Росії Путін не зможе досягти повної перемоги..Ця жорстока війна на виснаження призведе до поступової, але неухильної ерозії позицій Києва на полі бою, незважаючи на будь-які спроби США чи союзників нав'язати нові та більші витрати Москві», - йдеться у звіті.

Американські розвідувальні служби вважають, що і Зеленський, і Путін зацікавлені в продовженні дискусій зі Сполученими Штатами про те, як припинити війну.

«Тим не менш, Путін, ймовірно, налаштований на те, що затяжний конфлікт може призвести до падіння російської економіки та спровокувати небажану ескалацію із Заходом, і Зеленський, ймовірно, розуміє, що його позиція слабшає, майбутнє західної допомоги невизначене, і припинення вогню може зрештою стати необхідним заходом. Однак наразі обидва лідери, ймовірно, все ще бачать ризики тривалої війни меншими, ніж ризики незадовільного врегулювання», - йдеться у звіті.

Водночас Китай у доповіді характеризується як такий, що найбільше здатний загрожувати інтересам США.