Більшість населення Франції розглядає можливість бойкоту компаній США

Більшість населення Франції розглядає можливість бойкоту американських брендів на знак протесту проти політики нової американської адміністрації.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

57% французів заявили, що готові бойкотувати американські товари чи послуги в найближчі місяці, а позитивне сприйняття США у Франції впало до найнижчого рівня за останні 40 років, згідно з опитуванням, проведеним соціологічною фірмою Ifop для сайту nyc.fr.

62% французів заявили, що в цілому підтримують ідею бойкоту.

На тлі погіршення трансатлантичних відносин після приходу до влади президента США Дональда Трампа апетит французів до економічного патріотизму тільки зростає.

Підтримка французьких компаній та покарання американських магнатів, які підтримують Трампа, є основними причинами бойкоту, показує опитування.

Майже третина опитаних (32%) заявили, що вже бойкотують американські бренди, особливо Coca-Cola і McDonald's.

Але незабаром до цього клубу можуть приєднатися ще більше споживачів: 26% французів заявили, що "безумовно" бойкотуватимуть американську продукцію в найближчі місяці, а 31% робитимуть це "ймовірно".

Компанія Tesla Ілона Маска буде головною мішенню бойкоту, за нею йдуть Jeep, соціальна медіаплатформа X і бренд спідньої білизни Victoria's Secret.

Хоча Франція є третім за величиною торговельним партнером США, торговельні відносини між двома країнами знову зазнають потрясінь після того, як Вашингтон розпочав нову торгову війну.

Під час останньої ескалації торговельної суперечки Трамп націлився саме на Францію, погрожуючи 200-відсотковими тарифами на шампанське, вино та спиртні напої французьких виробників і решти країн Європейського Союзу.

За даними ЗМІ, Франція приєдналася до невеликої групи країн, які пропонують Європейському Союзу розглянути можливість уперше у своїй історії використати максимально жорсткі заходи у відповідь на тарифи США.