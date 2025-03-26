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Трамп прямо сказав, що США «мусять мати» Гренландію
17:49 26.03.2025 |
Американський президент Дональд Трамп посилив категоричність своїх заяв стосовно Гренландії твердженням, що США "повинні мати" цей острів.
Таке пролунало в подкасті американського ведучого Вінса Кольянезе, повідомляє "Європейська правда".
На прохання прокоментувати мету майбутнього візиту віцепрезидента та другої леді США до Гренландії Трампа сказав, що це необхідно, аби "вони знали, що Гренландія потрібна нам для міжнародної безпеки".
"Вона нам потрібна, ми повинні її мати. І це острів, який - з погляду оборони і навіть наступальних дій - є чимось, що нам потрібно, особливо в такому світі, яким він є зараз", - стверджує президент США.
"І ми повинні його мати. Мені неприємно про це говорити, але нам доведеться його мати", - додав він.
Водночас Трамп визнав, що не впевнений, чи самі гренландці підтримують входження свого острова до складу США.
"Але я думаю, що ми повинні це зробити, і ми повинні переконати їх, і ми повинні мати цю землю, тому що без неї неможливо належним чином захистити велику частину цієї землі, а не лише Сполучені Штати. Тому ми повинні мати її, і я думаю, що ми її матимемо", - підсумував президент США.
Нагадаємо, плани другої леді США Уші Венс, а згодом - і віцепрезидента Джей Ді Венса відвідати Гренландію 28 березня викликали обурення як у самій Гренландії, так і в Данії, де дії американської адміністрації прямо назвали тиском.
Раніше Венс заявив про плани Дональда Трампа на Гренландію і що їм "байдуже, що кричать європейці".
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