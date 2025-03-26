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Міністр оборони Британії вважає, що глава Пентагону має рацію, називаючи Європу дармоїдами
16:42 26.03.2025 |
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його американський колега "абсолютно має рацію", називаючи європейські країни "жалюгідними" і звинувачуючи їх у "дармоїдстві" щодо витрат на оборону під час спілкування в чаті Signal.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.
Виступаючи в середу на радіо Times, Гілі коментував витік приватних повідомлень між високопосадовцями в уряді Дональда Трампа про плани повітряних ударів по повстанцях-хуситах в Ємені.
За даними видання The Atlantic, головний редактор якого був випадково доданий до групового чату високого рівня в додатку зашифрованих повідомлень Signal, віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що ненавидить "знову рятувати Європу", розпочавши військові дії для захисту судноплавства в Червоному морі, головним чином, на користь європейської торгівлі.
Міністр оборони Піт Гегсет відповів Венсу: "Я повністю поділяю вашу ненависть до європейського дармоїдства. Це ЖАЛЮГІДНО".
Гілі назвав ці коментарі "викликом", а не образою.
"Американці мають рацію. Щодо витрат на оборону, європейської безпеки, нашої підтримки України, європейські країни можуть і будуть робити більше, і Британія є лідером у цьому питанні", - сказав він.
Виступаючи пізніше в інтерв'ю LBC News, Гілі сказав, що "американці" повинні відповісти на питання, чому чутливі розмови стали доступними у сторонньому додатку.
"Вони знають, що облажалися, і проводять розслідування", - сказав він.
"І це нагадування для всіх нас, що, працюючи в такій сфері, ми в першу чергу повинні думати про безпеку комунікацій, які ми здійснюємо, і ми дуже ретельно дбаємо про це у Великій Британії", - додав він.
Керівникам розвідувальних відомств США Тулсі Габбард і Джону Реткліффу довелось виправдовуватись за інцидент зі спілкуванням у чаті Signal перед комітетом Сенату з розвідки, де вони заявили, що у чаті не передавали жодних секретних деталей.
Тим часом проти п'яти топпосадовців Трампа, присутніх у скандальному чаті, подали федеральний позов та просять суд зобов'язати забезпечити збереження повідомлень, які стосувались ухвалення рішень.
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