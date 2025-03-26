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АНАЛІТИКА

Міністр оборони Британії вважає, що глава Пентагону має рацію, називаючи Європу дармоїдами

 

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його американський колега "абсолютно має рацію", називаючи європейські країни "жалюгідними" і звинувачуючи їх у "дармоїдстві" щодо витрат на оборону під час спілкування в чаті Signal.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Виступаючи в середу на радіо Times, Гілі коментував витік приватних повідомлень між високопосадовцями в уряді Дональда Трампа про плани повітряних ударів по повстанцях-хуситах в Ємені.

За даними видання The Atlantic, головний редактор якого був випадково доданий до групового чату високого рівня в додатку зашифрованих повідомлень Signal, віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що ненавидить "знову рятувати Європу", розпочавши військові дії для захисту судноплавства в Червоному морі, головним чином, на користь європейської торгівлі.

Міністр оборони Піт Гегсет відповів Венсу: "Я повністю поділяю вашу ненависть до європейського дармоїдства. Це ЖАЛЮГІДНО".

Гілі назвав ці коментарі "викликом", а не образою.

"Американці мають рацію. Щодо витрат на оборону, європейської безпеки, нашої підтримки України, європейські країни можуть і будуть робити більше, і Британія є лідером у цьому питанні", - сказав він.

Виступаючи пізніше в інтерв'ю LBC News, Гілі сказав, що "американці" повинні відповісти на питання, чому чутливі розмови стали доступними у сторонньому додатку.

"Вони знають, що облажалися, і проводять розслідування", - сказав він.

"І це нагадування для всіх нас, що, працюючи в такій сфері, ми в першу чергу повинні думати про безпеку комунікацій, які ми здійснюємо, і ми дуже ретельно дбаємо про це у Великій Британії", - додав він.

Керівникам розвідувальних відомств США Тулсі Габбард і Джону Реткліффу довелось виправдовуватись за інцидент зі спілкуванням у чаті Signal перед комітетом Сенату з розвідки, де вони заявили, що у чаті не передавали жодних секретних деталей.

Тим часом проти п'яти топпосадовців Трампа, присутніх у скандальному чаті, подали федеральний позов та просять суд зобов'язати забезпечити збереження повідомлень, які стосувались ухвалення рішень.
Ключові теги: Британія, ЄС
 

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