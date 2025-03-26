Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

19-річний учасник команди DOGE надавав технічну підтримку кіберзлочинцям — Reuters

 

Едвард Корістін, 19-річний член команди DOGE, відомий також як Big Balls, надавав мережеву підтримку кіберзлочинному угрупованню EGodly. Про це пише Reuters.

Від 2022 року Користін керував компанією DiamondCDN, що надавала послуги з захисту від DDoS-атак та кешування, зокрема для сайту dataleak.fun, яким користувались кіберзлочинці. У лютому 2023 року EGodly подякував DiamondCDN за допомогу в безпечному хостингу сайту. Це угруповання відзначалося викраденням телефонних номерів, злому електронних поштових скринь правоохоронців в Латинській Америці та крадіжкою криптовалюти. Також вони поширювали особисту інформацію агента ФБР, що розслідував їхню діяльність.

Користін також заснував Tesla.Sexy LLC у 2021 році, коли йому було 16, і контролював кілька вебдоменів, у тому числі російських. Один із них використовувався для ботів у Discord для російського ринку. Крім того, Користіна звільнили з практики в галузі кібербезпеки за підозрою у витоку конфіденційної інформації конкуренту.

Минуле Користіна викликає сумніви щодо процесу перевірки працівників DOGE. До того ж з'ясувалося, що його прадід працював на КДБ під час Холодної війни. Це ставить під питання безпеку та перевірку співробітників у технологічних компаніях, які мають доступ до чутливої інформації.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5644
  0,1305
 0,31
EUR
 1
 44,8230
  0,3159
 0,70

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2229  0,05 0,12 41,8543  0,03 0,08
EUR 44,6214  0,06 0,13 45,3586  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5925  0,13 0,31 41,6000  0,14 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес