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19-річний учасник команди DOGE надавав технічну підтримку кіберзлочинцям — Reuters
15:54 26.03.2025 |
Едвард Корістін, 19-річний член команди DOGE, відомий також як Big Balls, надавав мережеву підтримку кіберзлочинному угрупованню EGodly. Про це пише Reuters.
Від 2022 року Користін керував компанією DiamondCDN, що надавала послуги з захисту від DDoS-атак та кешування, зокрема для сайту dataleak.fun, яким користувались кіберзлочинці. У лютому 2023 року EGodly подякував DiamondCDN за допомогу в безпечному хостингу сайту. Це угруповання відзначалося викраденням телефонних номерів, злому електронних поштових скринь правоохоронців в Латинській Америці та крадіжкою криптовалюти. Також вони поширювали особисту інформацію агента ФБР, що розслідував їхню діяльність.
Користін також заснував Tesla.Sexy LLC у 2021 році, коли йому було 16, і контролював кілька вебдоменів, у тому числі російських. Один із них використовувався для ботів у Discord для російського ринку. Крім того, Користіна звільнили з практики в галузі кібербезпеки за підозрою у витоку конфіденційної інформації конкуренту.
Минуле Користіна викликає сумніви щодо процесу перевірки працівників DOGE. До того ж з'ясувалося, що його прадід працював на КДБ під час Холодної війни. Це ставить під питання безпеку та перевірку співробітників у технологічних компаніях, які мають доступ до чутливої інформації.
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