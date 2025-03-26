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АНАЛІТИКА

Європейські порти зупинять перевалку скрапленого природного газу з РФ

 

З 26 березня порти Євросоюзу припиняють перевалку скрапленого природного газу (СПГ), виробленого або експортованого з Росії.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Зазначається, що заборона стосується також технічної підтримки, брокерських послуг, фінансування та іншої фінансової допомоги.

Ці санкції, ухвалені в червні 2024 року, набирають чинності після відстрочки, яка діяла до 25 червня 2024 року. Водночас країни ЄС можуть дозволяти перевалку СПГ, якщо він призначений для їхніх власних енергетичних потреб.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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