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АНАЛІТИКА

Обов'язкову військову службу для жінок запровадять у Данії з 2026 року

 

У Данії з 2026 року запровадять обов'язкову військову службу для жінок, щоб збільшити чисельність збройних сил на тлі зростаючої загрози з боку РФ, повідомляє Bloomberg.

"З наступного року Данія почне призвати жінок до своїх збройних сил, прискоривши заплановані реформи, щоб збільшити чисельність і допомогти протистояти зростаючим загрозам з боку Росії", - йдеться у повідомленні на сайті у середу.

Повідомляється, що міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен на брифінгу в Копенгагені у вівторок заявив, що поширити обов'язковий військовий призов на жінок планується на рік раніше, ніж це очікувалось. Наразі жінки можуть приєднатися до армійських лав на добровільній основі, тоді як чоловіки повинні служити, призов відбувається за системою лотереї.

Також Міноборони Данії повідомило, що планує витратити $1,7 млрд на залучення інвестицій у важку бригаду Данії. Також оголосило про потенційну купівлю двох літаків-заправників у повітрі.

Фінансування надходитиме з урядового Фонду прискорення, про який було оголошено минулого місяця з метою збільшення витрат на оборону через ескалацію загроз безпеці, які походять від Росії.

В оновленій оцінці загроз від 9 лютого Служба оборонної розвідки Данії попередила, що Росія становитиме "реальну загрозу для однієї або кількох країн НАТО" протягом двох років, якщо вона зможе вивільнити ресурси, які зараз беруть участь у її війні проти України, "особливо якщо Росія вважатиме, що США не можуть або не будуть підтримувати європейські країни НАТО"..

Норвегія стала першим членом Організації Північноатлантичного договору, який запровадив призов для жінок у 2015 році. Швеція відновила призов із 2017 року, поширивши його на жінок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Данія, Росія
 

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