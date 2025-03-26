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У Вірменії ухвалили закон про початок процесу вступу до ЄС
13:55 26.03.2025 |
У вівторок, 26 березня, парламент Вірменії в цілому схвалив закон про початок вступу країни до Європейського Союзу.
Про це написала вірменська служба Радіо Свобода, передає "Європейська правда".
Як зазначається, законопроєкт був внесений "Платформою демократичних сил".
Це об'єднання чотирьох позапарламентських партій та громадських ініціатив, якому вдалося зібрати понад 50 тисяч підписів жителів країни на підтримку цієї ідеї.
Ухвалення закону не означає негайного референдуму про членство в ЄС, але, як зазначають представники влади, йдеться про демонстрування "політичної волі".
"Ми внесли цей законопроєкт для того, щоб Вірменія висловила свою політичну волю рухатися до Європейського Союзу. Цей процес незворотній. Народ виступає за це", - заявив уповноважений представник ініціативної групи "Єврореферендум" Артак Зейналян.
На думку депутатів Європейського парламенту, членство Вірменії в ЄС потребуватиме багато часу і зусиль, країні доведеться здійснити масштабні реформи на шляху до членства, а законодавство країни, від сфери юстиції до соціального, має бути приведене у відповідність до європейських стандартів.
Натомість Росія заявляє, що "запуск процесу членства в Європейському Союзі також означає запуск процесу виходу з Євразійського економічного союзу", попереджаючи, що Вірменія не може бути членом ЄС і ЄАЕС одночасно.
До ЄАЕС, крім Вірменії та Росії, входять також Білорусь, Казахстан і Киргизстан.
В уряді Вірменії раніше пояснювали, що ухвалення законопроєкту про початок вступу Вірменії в ЄС саме по собі не є заявкою на членство, але закріплює поглиблення двосторонніх відносин.
У Вірменії також кажуть, що поки залишаться у торговому союзі з Росією попри курс на ЄС.
Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян раніше наголошував, що потенційне рішення щодо вступу Вірменії в ЄС має бути схвалене на референдумі.
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