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У Німеччині застерігають: Путін не має засліпити Захід у переговорах про перемир'я
13:46 26.03.2025 |
Міністерка закордонних справ Німеччини, яка завершує роботу на посаді, - Анналена Бербок - привітала посередницькі зусилля США між Росією і Україною, але застерегла від введення в оману очільником Кремля Владіміром Путіним.
Про це вона заявила у кулуарах кліматичної конференції в Берліні в середу, 26 березня, цитує The Guardian, передає "Європейська правда".
Бербок заявила, що справжній діалог не може відбутися, коли припинення вогню постійно пов'язане з новими вимогами і поступками.
"Також добре, що Сполучені Штати намагаються взяти на себе роль посередника. Водночас ми не повинні обманювати себе, і, перш за все, ми не повинні дозволити російському президенту засліпити нас", - наголосила очільниця зовнішньополітичного відомства Німеччини.
Нагадаємо, за даними російських пропагандистів, зустріч між Росією та США в Ер-Ріяді 24 березня тривала 12 годин з перервами.
У Кремлі говорили, що у центрі обговорень з американською делегацією в Саудівській Аравії - питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.
У вівторок, 25 березня, в Саудівській Аравії відбулася нова зустріч української та американської команд щодо перемир'я між Києвом і Москвою.
Відтак стало відомо, що делегація США за підсумками переговорів з українськими та російськими у Саудівській Аравії домовились працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.
Американський президент Дональд Трамп припустив, що очільник Кремля може "зволікати" в питанні домовленостей щодо перемир'я з Україною.
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