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Росія під ударом хакерів: збої в банках, мобільних мережах і «Лукойлі»
12:34 26.03.2025 |
У Росії зафіксовані масштабні технічні збої в роботі мобільних операторів, банків і платіжних систем.
Про це пише Meduza.
Зазначається, що проблеми спостерігаються у клієнтів Т-Банку, Альфа-банку, ВТБ, а також Системи швидких платежів (СБП) і "Яндекс Пей".
Крім того, хакерській атаці, ймовірно, піддався "Лукойл". Співробітники компанії не можуть увійти в робочі акаунти. Їм наказано
Проблеми спостерігаються не тільки в головному офісі, а й у регіональних підрозділах. "Минулого року після подібної атаки систему відновлювали близько трьох днів", - повідомив співрозмовник видання.
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