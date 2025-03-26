Росія під ударом хакерів: збої в банках, мобільних мережах і «Лукойлі»

У Росії зафіксовані масштабні технічні збої в роботі мобільних операторів, банків і платіжних систем.

Про це пише Meduza.

Зазначається, що проблеми спостерігаються у клієнтів Т-Банку, Альфа-банку, ВТБ, а також Системи швидких платежів (СБП) і "Яндекс Пей".

Крім того, хакерській атаці, ймовірно, піддався "Лукойл". Співробітники компанії не можуть увійти в робочі акаунти. Їм наказано

Проблеми спостерігаються не тільки в головному офісі, а й у регіональних підрозділах. "Минулого року після подібної атаки систему відновлювали близько трьох днів", - повідомив співрозмовник видання.