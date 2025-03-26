Польща першою у Європі створила Фонд оборони та безпеки

Польща оголосила про створення першого у Європі Фонду оборони та безпеки. Про це повідомила міністерка фінансів та регіонального розвитку Польщі Катажина Пелчиньска-Наленч.

"Ми вкладемо мільярди в укриття, інфраструктуру подвійного призначення та розвиток польських збройових компаній. Ми будемо розвивати нашу промисловість та дослідження нових технологій", - написала міністерка в соцмережі Х.

Наразі, зазначила вона, розпочалися переговори з Єврокомісією. Одночасно протягом двох місяців урядом буде розроблено інвестиційний план цього фонду.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував створення фонду, зазначивши, що новий Фонд дозволить направити кошти Національної програми відновлення на потреби оборони.

"Ми знайшли способи переконати Єврокомісію, що європейські кошти можуть безпосередньо служити обороні. Ми перша країна в Європі, яка ініціювала проект ключового значення - "Фонд оборони та безпеки" в рамках Національної програми відновлення. Завдяки цьому ми зможемо побудувати інструмент для фінансування нашої обороноздатності," - пояснив Туск, повідомляє прес-служба уряду.

Він також наголосив, що Польща планує перерахувати до Фонду 26 млрд злотих.

"Усі приготування до підвищення обороноздатності Польщі та Європи - навчання та цивільна оборона - спрямовані на стримування потенційних агресорів. Ми не готуємося до війни, а запобігаємо їй", - зазначив глава уряду.