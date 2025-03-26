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У ЄС попередньо погодили мобільне посвідчення водія
12:00 26.03.2025 |
Рада Європейського Союзу та Європейський парламент досягли попередньої політичної згоди щодо оновлення директиви, яка передбачає запровадження мобільного посвідчення водія.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Раді ЄС 25 березня.
Домовленість Ради ЄС і Європарламенту стосується оновлення Директиви про водійські права. Воно, серед іншого, передбачає запровадження до 2030 року включно єдиного мобільного водійського посвідчення, яке буде визнаватися у всіх країнах ЄС.
Також планується, що будуть запроваджені єдині стандарти щодо медогляду водіїв і складання іспитів на посвідчення водія у Євросоюзі, а ще - запроваджено нову категорію водіння із супроводом (С).
Перегляд Директиви про водійські права є частиною Пакета безпеки дорожнього руху, представленого Європейською комісією у 2023 році.
Він, серед іншого, передбачає і заходи для поліпшення обміну інформацією про правопорушення, пов'язані з безпекою дорожнього руху, між державами-членами для змешення кількостей ДТП.
Для затвердження оновленої Директиви про водійські права політична угода має бути схвалена послами при Раді ЄС і Європейським парламентом, після чого - офіційно ухвалена обома інституціями.
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