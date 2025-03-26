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У Каліфорнії тепер більше зарядних станцій для електромобілів, ніж заправних станцій
11:55 26.03.2025 |
Каліфорнія офіційно стала штатом, де зарядні станції для електрокарів випередили за кількістю бензинові заправки. За даними офісу губернатора Гевіна Ньюсома (Gavin Newsom), у Каліфорнії вже на 48% більше зарядних пристроїв, ніж бензинових колонок.
За оцінками Каліфорнійської комісії з енергетики (CEC), у штаті близько 120 000 АЗС, тоді як кількість публічних і спільних приватних зарядних станцій сягнула 178 000.
Щоправда, більшість зарядних станцій - 162 000 - це повільні Level 2, які значно поступаються за швидкістю заправці бензином. А швидкісних DC-зарядок, які можна порівняти зі звичайною заправкою, лише 17 000. Утім, вони найкраще підходять для тривалих поїздок або водіїв, які не мають змоги заряджатися вдома.
Зарядна інфраструктура Каліфорнії зростає рекордними темпами. Лише 2024 року кількість зарядок майже подвоїлася, що логічно з огляду на те, що чверть нових автомобілів у штаті - це електромобілі.
Утім, зростання продажів електрокарів почало сповільнюватися. А ще в штаті є політична складова: Ньюсом звинуватив федеральний уряд у спробах ускладнити життя власникам електрокарів, маючи на увазі рішення адміністрації Трампа скоротити фінансування публічних зарядних станцій і скасувати податковий кредит на електромобілі.
Щоб компенсувати ці зміни, Каліфорнія запустила інвестиційний план на $1.4 млрд для розширення мережі зарядок і водневих станцій. Також штат працює над підвищенням надійності зарядок і прискоренням їх встановлення.
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