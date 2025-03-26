Масштабна хакерська атака паралізувала роботу російського Лукойлу – системи відключені

Одна з найбільших російських нафтових компаній "Лукойл" зазнала масштабної хакерської атаки у середу, 26 березня. Про це пише російське пропагандистське інтернет-видання Baza.

За інформацією джерел видання, у середу вранці працівники компанії не змогли зайти у свої робочі комп'ютери, бо екран показував дивне повідомлення про поломку, що було схоже на злам.

"Усім працівникам надійшло розпорядження не заходити в робочі акаунти, використовуючи логіни і пароль, щоб не було витоку даних", - зазначає видання.

Наразі доступ до системи клієнтських користувачів і внутрішніх баз Лукойлу закрито. Водночас йдеться як про головний офіс, так і регіональні відділення.

Скільки часу займе відновлення - невідомо. Як повідомило джерело видання, минулого року після схожої атаки систему відновлювали близько трьох днів.

Крім цього, російський Бізнес журнал пише, що в Росії також зафіксували масовий збій у кількох банках та службах швидких платежів, зокрема у ВТБ, Т-Банку, Альфа-Банку, Сбербанку, Ozon Банку і Яндекс Пей.