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Масштабна хакерська атака паралізувала роботу російського Лукойлу – системи відключені
11:48 26.03.2025 |
Одна з найбільших російських нафтових компаній "Лукойл" зазнала масштабної хакерської атаки у середу, 26 березня. Про це пише російське пропагандистське інтернет-видання Baza.
За інформацією джерел видання, у середу вранці працівники компанії не змогли зайти у свої робочі комп'ютери, бо екран показував дивне повідомлення про поломку, що було схоже на злам.
"Усім працівникам надійшло розпорядження не заходити в робочі акаунти, використовуючи логіни і пароль, щоб не було витоку даних", - зазначає видання.
Наразі доступ до системи клієнтських користувачів і внутрішніх баз Лукойлу закрито. Водночас йдеться як про головний офіс, так і регіональні відділення.
Скільки часу займе відновлення - невідомо. Як повідомило джерело видання, минулого року після схожої атаки систему відновлювали близько трьох днів.
Крім цього, російський Бізнес журнал пише, що в Росії також зафіксували масовий збій у кількох банках та службах швидких платежів, зокрема у ВТБ, Т-Банку, Альфа-Банку, Сбербанку, Ozon Банку і Яндекс Пей.
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