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АНАЛІТИКА

Іранський ріал оновив антирекорд: курс впав нижче 1 000 000 за долар

 

У вівторок, 25 березня, іранська валюта вперше опустилася нижче психологічної позначки в 1 000 000 ріалів за один долар США, оскільки учасники ринку не бачать перспективи скасування санкцій у межах відновленої президентом США Дональдом Трампом кампанії "максимального тиску". Про це пише Reuters.

За даними Bonbast.com, який відстежує курси валют в Ірані, ріал впав до історичного мінімуму в 1 039 000 за один долар США. Це означає, що з моменту вступу на посаду президента Масуда Пезешкіана минулого року валюта втратила понад половину своєї вартості.

На тлі інфляції, що наближається до 40% на рік, іранці, намагаючись зберегти свої заощадження, активно скуповують долари, інші тверді валюти або золото, що створює додатковий тиск на ріал.

Ще у 2018 році, коли адміністрація Трампа вперше відновила санкції, курс ріала становив близько 55 000 за долар. Санкції були спрямовані на обмеження іранського нафтового експорту та доступу країни до іноземної валюти, щоб змусити Тегеран сісти за стіл переговорів. Після повернення Трампа в Білий дім США запровадили вже чотири раунди санкцій проти іранського нафтового продажу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Іран
 

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