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АНАЛІТИКА

США додали 50 китайських компаній до експортного чорного списку, щоб обмежити можливості Пекіна у сфері ШІ та чипів

 

США додали нові китайські компанії до експортного чорного списку, щоб обмежити доступ Пекіна до передових технологій. Це перший такий крок за адміністрації Дональда Трампа, спрямований на посилення контролю над розвитком ШІ та військових технологій у Китаї, пише CNBC.

Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США додало 80 організацій до «списку організацій», з яких більше 50 з Китаю, забороняючи американським компаніям постачати учасникам списку без дозволу уряду.

Китайські компанії звинувачують у підтримці військової модернізації країни, зокрема у розробці суперкомп'ютерів, квантових технологій та високопродуктивних ШІ-чипів.

До списку потрапили й шість дочірніх компаній Inspur Group, яка вже перебувала під санкціями адміністрації Джо Байдена. Також дві фірми визнані винними у постачанні технологій Huawei та її дочірньому виробнику HiSilicon.

За словами експертів, китайські компанії продовжують знаходити шляхи доступу до американських технологій через посередників. У відповідь США планують посилити заходи з відстеження контрабанди напівпровідників від NVIDIA та AMD.

Обмеження запроваджуються на фоні загострення відносин між Вашингтоном і Пекіном, зокрема через підвищення мит на китайські товари. Попри це у Китаї активно розвиваються доступні ШІ-моделі з відкритим кодом, такі як DeepSeek, посилюючи конкуренцію для американських компаній.

Заступник міністра торгівлі США Джеффрі Кесслер заявив, що країна не дозволить своїм технологіям використовуватися у військових розробках Китаю, зокрема у гіперзвукових ракетах і безпілотниках.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США, Китай
 

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