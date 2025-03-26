Лавров заявив про переговори зі США щодо відновлення поставок газу до Європи через «Північні потоки»

Росія обговорює зі Сполученими Штатами Америки відновлення постачання російського газу до Європи через газопроводи "Північного потоку".

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає The Moscow Times.

"Зараз, звісно, є розбіжності. Але інтерес відновити нормальну енергозабезпеченість Європи, хіба це інтерес лише США та Росії? Йдеться про "Північні потоки". Напевно, буде цікаво, якщо американці використують свій вплив на Європу та змусять її не відмовлятися від російського газу", - зазначив він.

За його словами, проти відновлення роботи газопроводів виступають голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та міністр економіки Німеччини Роберт Габек.

При цьому Лавров назвав "сюрреалізмом" ситуацію, за якої Росія знову почне постачати газ до Європи через зупинені газопроводи завдяки США.

Як повідомлялося, раніше німецьке видання Bild із посиланням на джерела писало, що влада США веде таємні перемовини про можливість запуску газопроводу "Північний потік-2" для постачання газу з Росії до Німеччини за участі американських компаній.

Раніше видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що колишній керуючий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг планує залучити американських інвесторів для перезапуску газопроводу. За словами співрозмовників видання, у команді Трампа ініціативу Варніга розглядають як "стратегічний актив", що може бути використаний у майбутніх мирних переговорах щодо України.

За даними FT, один з американських консорціумів уже розробив схему угоди з "Газпромом", яка дозволила б відновити постачання російського газу до Європи. Якщо цей план буде реалізований, США отримають безпрецедентний контроль над постачанням газу до Європи.

Нагадаємо, система газопроводів "Північний потік" є найбільшим потенційним маршрутом для надходження російського газу до Європи в обхід України.

Газопровід "Північний потік-1"працював із 2011 по 2022 рік. Проєкт "Північний потік-2" вартістю $11 мільярдів був завершений у 2021 році, але так і не був запущений, оскільки Німеччина призупинила цей план напередодні війни Росії в Україні.

У вересні 2022 року одна з двох ниток "Північного потоку 2", а також обидві нитки "Північного потоку-1" були пошкоджені вибухами невстановленого походження.