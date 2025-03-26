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У Росії штрафуватимуть за розміщення реклами в Instagram та Facebook
09:36 26.03.2025 |
Держдума РФ у другому і третьому читаннях схвалила закон про заборону розміщення реклами на ресурсах іноземних або міжнародних організацій, діяльність яких визнана у Росії «небажаною» або «екстремістською».
Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Настоящее время».
Після того, як закон набуде чинності, розміщення реклами на вказаних ресурсах фізичними особами каратиметься штрафом до 2500 рублів (близько 30 дол. США), посадовими особами - до 20 тисяч рублів (237 дол. США), юридичними особами - до 500 тисяч рублів (5941 дол. США).
Законопроєкт обмежить розміщення реклами у заблокованих в Росії Instagram та Facebook, які належать компанії Meta, визнаній в РФ «екстремістською» організацією, зазначили автори документа у пояснювальній записці.
У записці йдеться, що деякі російські користувач, за допомогою технологій обходу обмеження доступу продовжують користуватися Instagram та Facebook. Це надає власникам цих ресурсів можливість отримувати доходи від реклами, які у загальному розмірі можуть становити від 50% до 90%, заявили автори законопроєкту.
Компанію Meta визнали «екстремістською організацією» і заборонили на території Росії у березні 2022 року. Засновнику компанії Марку Цукербергу у квітні того ж року заборонили в'їзд в РФ.
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