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Елеонор Рузвельт
США відклали безвіз для Румунії, який мав стартувати у березні
09:33 26.03.2025 |
Сполучені Штати відклали включення Румунії до програми безвізового режиму, яке очікувалося у березні.
Як передає Укрінформ з посиланням на Politico, про це повідомило у вівторок Міністерство внутрішньої безпеки США.
Згідно з повідомленням, американський уряд продовжує розглядати відповідність країни «суворим вимогам безпеки», при цьому жодної інформації про те, коли це завершиться, не вказано.
Прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку висловив переконання, що рішення Вашингтона є «суто технічним заходом» у рамках переоцінки ризиків для безпеки США.
«Ми скористаємося цією - сподіваємося, нетривалою - затримкою, щоб попрацювати з нашими американськими партнерами для з'ясування всіх питань, які викликають занепокоєння уряду США», - зазначив Чолаку.
Раніше деякі посадовці адміністрації США, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс та мільярдер Ілон Маск, критикували Бухарест за позбавлення проросійського кандидата Келіна Джорджеску права брати участь у президентських виборах.
Після того, як Джорджеску набрав найбільше голосів у першому турі виборів, результати були анульовані в грудні через маніпуляції з боку Росії. Нещодавно Джорджеску було заборонено балотуватися на повторних президентських виборах, які відбудуться 4 травня, через непрозоре фінансування його кампанії.
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