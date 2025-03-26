Суд у США наказав USAGM зупинити закриття Радіо Свобода на час розгляду позову про фінансування

Окружний суддя Ройс Ламберт

Суд у Сполучених Штатах 25 березня задовольнив запит Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода на тимчасовий обмежувальний припис. Це проміжне рішення суду в позові проти Агентства США з глобальних медіа (USAGM) щодо припинення фінансування RFE/RL, виділеного Конгресом.

Окружний суд Сполучених Штатів у Вашингтоні, округ Колумбія, зазначив у своєму рішенні, що агентство, ймовірно, діяло «свавільно та примхливо», припиняючи грант Радіо Свобода, і що це рішення завдасть мовнику «непоправної шкоди», якщо буде втілене в життя.

Згідно із 10-сторінковою ухвалою окружного судді Ройса Ламберта, тимчасовий припис був потрібен, щоб зупинити закриття Радіо Свобода, оскільки компанія показала, що може виграти справу в судовому слуханні. Суддя також вважає, що дозвіл USAGM продовжувати свої дії до судового слухання щодо фінансування РВЄ/РС завдасть «непоправної шкоди» мовнику, а видача припису відповідає суспільним інтересам.

«Керівництво USAGM не може одним реченням міркування, яке практично не пропонує пояснень, змусити РВЄ/РС закритися - навіть якщо президент сказав їм це зробити», - пояснив Ламберт.

Загроза фінансуванню мовника викликала хвилю глобальної підтримки з боку медіа-наглядачів, аналітиків і прихильників демократії, а також аудиторії 27 мовами та 23 країнами, в яких ведеться мовлення Радіо Свобода.

Ламберт, як виглядає, визнав це у своєму рішенні, в якому йдеться, що з 1950 року уряд цілеспрямовано підтримував Радіо Свобода як засіб надання «надійних новин місцевого значення для аудиторії, яка піддається комуністичній пропаганді».

«Ми цінуємо продумане та бездоганне рішення судді Ламберта не дати USAGM ігнорувати волю Конгресу. Ми з нетерпінням чекаємо на подальше просування нашої справи про визнання неконституційною відмову нам у коштах, які Конгрес виділив Радіо Свобода на решту фінансового року», - прокоментував рішення президент і генеральний директор Радіо Свобода Стівен Капус.

Він висловив думку, що рішення надсилає «серйозний сигнал» журналістам компанії в усьому світі:

«Їхня місія, розроблена Конгресом, є гідною й цінною та має продовжуватися. Протягом 75 років РВЄ/РС було тісно пов'язане з інтересами американської національної безпеки, борючись із цензурою та пропагандою в багатьох найбільш репресивних суспільствах світу».

Про ймовірне припинення гранту RFE/RL було повідомлено в листі за підписом Карі Лейк, яка вказала свою посаду як «старша радниця (USAGM) виконувача обов'язків генерального директора з повноваженнями, делегованими виконуючим обов'язки генерального директора».

Суддя Ламберт, зокрема, зазначив, що USAGM не надало жодного додаткового обґрунтування свого кроку щодо скорочення фінансування під час слухання 24 березня:

«Пояснення», запропоноване USAGM, навряд чи можна охарактеризувати як пояснення: воно складалося з одного рядка в листі про припинення (гранту - ред.), в якому йшлося, що «ця нагорода більше не забезпечує пріоритети агентства».

Під час слухання 24 березня USAGM заявило, що вжило «негайних адміністративних заходів», щоб ініціювати виплату 7,46 мільйона доларів коштів, потрібних Радіо Свобода за ту частину березня, що компанія працювала до отримання листа від керівництва агентства про припинення гранту.

Юристка Міністерства юстиції Ебігейл Стаут, яка представляє USAGM, також стверджувала на слуханні, що угода про грант між USAGM і Радіо Свобода, як зазначено в Законі про міжнародне мовлення, дає агентству право розірвати угоду, якщо Радіо Свобода не дотримується викладених у ній положень.

Суддя Ламберт дійшов висновку, що вимога USAGM до Радіо Свобода використовувати ці кошти для погашення своїх фінансових зобов'язань, а не для операційної діяльності, була «функціональним еквівалентом їх неотримання взагалі».

«RFE/RL буде змушене розірвати договори оренди, розірвати трудові контракти - таким чином знищивши довіру, яку Радіо Свобода створювало протягом десятиліть - і припинити всі інші операції», - написав він.

Наступним кроком стане рішення щодо запиту Радіо Свобода на попередню судову заборону, що вимагатиме від USAGM надати приблизно 77 мільйонів доларів. Ці кошти Конгрес виділив на діяльність компанії до кінця 2025 фінансового року, який закінчується 30 вересня. Очікується, що суд винесе рішення щодо цього найближчими тижнями.

Директива про припинення фінансування з'явилася через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення семи агентств, включно з USAGM, «у максимальному обсязі, що відповідає чинному законодавству».

Грант РВЄ/РС було припинено листом, підписаним Кері Лейк, яка вказала свою посаду як «старша радниця в.о. виконавчого директора USAGM з повноваженнями, делегованими в.о. виконавчого директора». У листі зазначалося, що виділення гранту «більше не відповідає пріоритетам агентства». Більше ніяких пояснень не було надано.

Оскільки майбутнє Радіо Свобода залишається невизначеним, політики Європейського союзу розглядають можливість підтримки мовника.

USAGM - це незалежна урядова агенція США, яка контролює трансляцію новин та інформації майже 50 мовами для близько 361 мільйона людей щотижня.

Загальний бюджетний запит для USAGM на 2025 фінансовий рік склав 950 мільйонів доларів для фінансування всіх операцій та капітальних інвестицій.

До них належать такі медіа, як РВЄ/РС, Голос Америки, Радіо Вільна Азія, Офіс кубинського мовлення (Radio Marti), Близькосхідні мережі мовлення (MBN) та Фонд відкритих технологій (Open Technology Fund).

Згідно з документами USAGM, бюджетний запит на 2025 рік для РВЄ/РС становив близько 153 мільйонів доларів.