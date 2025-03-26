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Трамп вимагає доказів громадянства від виборців
09:26 26.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп підписав 25 березня указ, згідно з яким для реєстрації як виборців від американців вимагатиметься надання документів, які засвідчують громадянство.
Указ покладає на місцеву владу, яка реєструє виборців, обов'язок перевірки справжності поданих документів. Указ також містить вимогу завершити підрахунок бюлетенів, відправлених поштою, в день виборів.
За словами представників Білого дому, основна мета указу - запобігти участі у виборах негромадян та людей, які перебувають у США незаконно. Раніше Дональд Трамп неодноразово нарікав на недосконалість системи голосування в країні і бездоказово стверджував, що він програв на президентських виборах 2020 року, зокрема через бюлетені, подані тими, хто не мав права голосу.
«Виборче шахрайство - ви чули це словосполучення. Я сподіваюся, ми покінчимо з ним», - заявив президент Трамп під час підписання указу.
Юристи, цитовані американськими ЗМІ, говорять про те, що цей указ, напевно, буде оскаржений у судах, оскільки президент потенційно перевищує повноваження, вимагаючи від незалежної від виконавчої влади Федеральної виборчої комісії змінити умови проведення виборів. Відповідно до чинних правил, потенційний виборець повинен лише заявити про наявність у нього громадянства у заяві про реєстрацію його як виборця. За надання неправдивої інформації передбачене покарання. Численні перевірки даних про незаконні голосування виявили, за офіційними даними, нечисленні порушення.
Адміністрація Дональда Трампа загрожує штатам, які відмовилися виконувати президентський указ, відмовою у федеральному фінансуванні.
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