Фінансові новини
- |
- 26.03.25
- |
- 12:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Проти п'яти топпосадовців Трампа подали позов через скандал з чатом у Signal
08:58 26.03.2025 |
Проти п'яти топпосадовців Трампа, присутніх у скандальному чаті у Signal, подали федеральний позов.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ABC News.
Неурядова організація American Oversight 25 березня оголосила про подання федерального позову у Вашингтоні проти п'яти топпосадовців адміністрації Трампа, які були присутні у чаті в Signal та обговорювали там деталі операції США проти бойовиків-хуситів у Ємені.
Організація у позові заявила, що використання месенджера для таких розмов виглядає як порушення федерального законодавства щодо збереження документації стосовно ухвалення рішень.
Федерального суддю просять невідкладно "зобов'язати відповідачів виконати передбачені законом зобов'язання щодо збереження та відновлення федеральних архівів, що виникли шляхом недозволеного використання Signal для ухвалення важливих рішень у сфері нацбезпеки".
Відповідачами назвали главу Пентагону Піта Гегсета, директорку національної розвідки Тульсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткілффа, очільника Мінфіну Скотта Бессента, держсекретаря Марко Рубіо, а також Національне управління з архівів і документації.
Також 25 березня керівникам розвідувальних відомств Габбард і Реткліффу довелось виправдовуватись за інцидент перед комітетом Сенату з розвідки, де вони заявили, що у чаті не передавали жодних секретних деталей.
Радник з нацбезпеки в адміністрації президента США Дональда Трампа Майк Волц фактично визнав свою відповідальність за помилкову появу у чаті топпосадовців в Signal редактора The Atlantic, але при цьому намагається звинувачувати журналіста.
Трамп заступився за Волца після інциденту з чатом в Signal, заявивши, що він "засвоїв урок" і нічого надто серйозного не сталося.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Українці воюватимуть голими руками, якщо умови перемовин їх не влаштовуватимуть, - директор ЦРУ
ТОП-НОВИНИ
|Спецпредставник Трампа оскандалився заявою про Будапештський меморандум
|Трамп припустив, що Росія може «зволікати» з мирною угодою
|Трамп: США «розглядають» умови РФ щодо перемир'я у морі
|Росія відкинула безумовне припинення вогню в Чорному морі після зустрічі зі США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Польща першою у Європі створила Фонд оборони та безпеки
|У ЄС попередньо погодили мобільне посвідчення водія
|Дуда підписав закон про будівництво першої АЕС в Польщі
|У Каліфорнії тепер більше зарядних станцій для електромобілів, ніж заправних станцій
|Масштабна хакерська атака паралізувала роботу російського Лукойлу – системи відключені
|Іранський ріал оновив антирекорд: курс впав нижче 1 000 000 за долар
|Лавров заявив про переговори зі США щодо відновлення поставок газу до Європи через «Північні потоки»
Бізнес
|Пожирач супутників: космічний апарат «харчуватиметься» переробкою орбітального сміття на паливо
|Bloomberg: Apple Watch Ultra 3 отримає підтримку 5G і супутникових повідомлень
|Hyundai інвестує $21 млрд у США у 2025-2028 рр.
|Apple випустить складаний iPhone у 2026 році, він коштуватиме понад $2000 – Марк Гурман
|Прорив у штучному інтелекті: нова модель виявляє рак з точністю 99%
|Європейські компанії почали відмовлятися від хмарних сервісів США через Трампа
|Продажі Tesla в Європі обвалилися: компанію випередили електромобілі Volkswagen та BMW