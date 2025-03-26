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Волц визнав свою провину у скандалі з чатом у Signal, але й звинувачує журналіста
08:53 26.03.2025 |
Радник з нацбезпеки в адміністрації президента США Дональда Трампа Майк Волц фактично визнав свою відповідальність за помилкову появу у чаті топпосадовців в Signal редактора The Atlantic, але при цьому намагається звинувачувати журналіста.
Як повідомляє The Hill, пише "Європейська правда", про це він сказав в ефірі Fox News.
Волц сказав, що взяв "повну відповідальність" за помилку та що поява у чаті редактора Голдберга не була помилкою якогось другорядного співробітника, також визнавши, що особа, яку він тоді хотів додати у чат, так і не з'явилася там. Волц ухилився від відповіді, кого мали туди додати.
Протягом розмови радник з нацбезпеки припустив, що номер Голдберга був записаний під якимось неправильним ім'ям і саме це спричинило помилку.
"Я не бачив у групі того лузера. Він виглядав як хтось інший. Чи він зробив це умисно, чи це сталося через якісь технічні причини - це те, в чому ми намагаємось розібратися", - сказав Майк Волц.
"Я не прихильник теорій змов, але чомусь з усіх людей саме ця людина, що брехала про президента (...) якось потрапляє до когось у контакти і просочується у цю групу", - додав він.
Трамп заступився за Волца після інциденту з чатом в Signal, заявивши, що він "засвоїв урок" і нічого надто серйозного не сталося.
Керівникам розвідувальних відомств адміністрації США довелось виправдовуватись за інцидент перед комітетом Сенату з розвідки, де вони заявили, що не передавали жодних секретних деталей у чаті Signal.
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