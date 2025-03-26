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АНАЛІТИКА

Венс на Х анонсував візит у Гренландію з дружиною, «щоб не розважалась сама»

 

Віцепрезидент США Джей Ді Венс оголосив, що приєднається до своєї дружини Уші, яка 28 березня має здійснити візит до Гренландії.

Про це він сказав у відео на своєму Х, пише "Європейська правда".

Рішення поїхати в Гренландію Венс пояснив великим ажіотажем довкола візиту дружини до Гренландії, тому він "не хоче, аби вона розважалася сама".

За словами віцепрезидента, у межах свого візиту на острів він відвідає одну з американських військових баз та "просто перевірить, що відбувається з безпекою в Гренландії".

"Багато інших країн погрожували Гренландії, погрожували використати її територію і водні шляхи, щоб погрожувати Сполученим Штатам, Канаді і, звичайно, народу Гренландії. Тому ми збираємось перевірити, як там справи", - вважає він.

Раніше Венс заявив про плани Дональда Трампа на Гренландію і що їм "байдуже, що кричать європейці".

Нагадаємо, плани другої леді США відвідати Гренландію 28 березня викликали обурення як у самій Гренландії, так і в Данії, де дії американської адміністрації прямо назвали тиском.
Ключові теги: США
 

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