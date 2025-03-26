У Туреччині – понад 1400 затриманих на протестах проти арешту мера Стамбула

З початку протестів проти арешту опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу турецькі правоохоронці затримали вже понад 1400 людей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

За словами Єрлікая, "під час незаконних демонстрацій з 19 березня 2025 року були затримані 1418 підозрюваних", з них майже тисяча ще перебуває під вартою.

"Жодних поступок тим, хто намагається тероризувати вулиці, атакувати наші національні та духовні цінності та наших поліцейських, не буде", - наголосив глава турецького МВС.

Нагадаємо, турецькі правоохоронці затримали за однією з кримінальних справ мера Стамбула Екрема Імамоглу, який представляє опозиційну Республіканську народну партію, пізніше його взяли під варту.

Переслідування Імамоглу призвело до масових протестів у країні, попри заборону влади на їхнє проведення. Тим часом Республіканська народна партія затвердила висування Імамоглу кандидатом у президенти.