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У Туреччині – понад 1400 затриманих на протестах проти арешту мера Стамбула
17:31 25.03.2025 |
З початку протестів проти арешту опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу турецькі правоохоронці затримали вже понад 1400 людей.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.
За словами Єрлікая, "під час незаконних демонстрацій з 19 березня 2025 року були затримані 1418 підозрюваних", з них майже тисяча ще перебуває під вартою.
"Жодних поступок тим, хто намагається тероризувати вулиці, атакувати наші національні та духовні цінності та наших поліцейських, не буде", - наголосив глава турецького МВС.
Нагадаємо, турецькі правоохоронці затримали за однією з кримінальних справ мера Стамбула Екрема Імамоглу, який представляє опозиційну Республіканську народну партію, пізніше його взяли під варту.
Переслідування Імамоглу призвело до масових протестів у країні, попри заборону влади на їхнє проведення. Тим часом Республіканська народна партія затвердила висування Імамоглу кандидатом у президенти.
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