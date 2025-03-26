Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Біля Португалії спіймали підводний човен з 6,5 т кокаїну

 

Біля Азорських островів португальські правоохоронці затримали напівзанурений підводний човен, який перевозив майже 6,5 тонни контрабандного кокаїну.

Про це 25 березня сповістила судова поліція Португалії, пише "Європейська правда".

Перехоплення судна з наркотиками відбулось у межах операції "Наутилус", у якій взяли участь португальські військово-морські і військово-повітряні сили, а також партнери з Великої Британії, Іспанії та США.

У результаті операції "вдалося виявити і перехопити напівзанурений човен, що використовувався транснаціональною злочинною організацією і перевозив близько 6,5 тонн кокаїну, який прямував на Піренейський півострів", ідеться в повідомленні.

Судно було перехоплене посеред Атлантичного океану приблизно за 900 кілометрів на південь від Азорських островів і перевозило п'ять членів екіпажу, додали португальські правоохоронці.

Португалія є одним із "воріт" потрапляння наркотиків до Європи. Більшість кокаїну, що контрабандою потрапляє до Португалії, надходить морем з Латинської Америки.

У грудні минулого року португальські правоохоронці повідомили про вилучення 3,5 тонни кокаїну, схованого у вантажі бананів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6949
  0,0503
 0,12
EUR
 1
 45,1389
  0,0503
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2705  0,10 0,24 41,8859  0,09 0,22
EUR 44,6815  0,01 0,03 45,4219  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7200  0,09 0,22 41,7400  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес