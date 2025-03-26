Трамп заступився за Волца після витоку в Signal: він засвоїв урок, а збій – несерйозний

Президент США Дональд Трамп підтримав свого радника з національної безпеки Майка Волца після того, як головного редактора The Atlantic випадково додали до приватного чату топпосадовців в месенджері Signal, де обговорювалися військові плани.

Про це Трамп сказав в телефонному інтерв'ю NBC News, пише "Європейська правда".

Коментар Трампа став його першими публічним висловлюванням після того, як видання The Atlantic опублікувало історію про те, як журналіста Джеффрі Голдберга випадково додали до групового чату в месенджері Signal.

"Майк Волц засвоїв урок, і він хороша людина", - сказав Трамп у вівторок в телефонному інтерв'ю.

Президент США заявив, що присутність Голдберга в чаті не мала "жодного впливу" на військову операцію.

Відповідаючи на запитання, що йому сказали про те, як Голдберг потрапив до чату у Signal, Трамп відповів: "На телефоні був один з людей Майка. У співробітника був його (Голдберга) номер".

Президент США висловив упевненість у своїй команді, заявивши, що він не розчарований подіями, що призвели до появи статті у The Atlantic. Ситуація, за словами Трампа, була "єдиним збоєм за два місяці, і той виявився несерйозним".

У понеділок стаття The Atlantic викликала шок у Вашингтоні. Законодавці-демократи вимагали відповіді від Білого дому в численних листах, в одному з яких група демократів Сенату назвала ситуацію "напрочуд безцеремонним підходом до національної безпеки".

Представники Білого дому захищали чат, а міністр оборони Піт Гегсет заявив, що "ніхто не надсилав військових планів".

Речниця Білого дому Керолайн Левітт у вівторок також заявила, що військові плани не обговорювалися і "ніяких секретних матеріалів в чат не надсилалося".