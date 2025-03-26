ЄК ухвалила проєкти, що передбачають власне постачання ЄС критично важливої сировини

Єврокомісія (ЄК) уперше затвердила перелік із 47 проєктів з нарощування власних стратегічних сировинних потужностей, що, як очікується, зміцнить європейський ланцюжок створення вартості сировини та диверсифікує джерела поставок.

"Європа наразі залежить від третіх країн щодо багатьох видів сировини, яких вона найбільше потребує. Ми маємо збільшити власне виробництво, диверсифікувати зовнішні поставки і створювати запаси", - заявив виконавчий заступник голови ЄК Стефан Сежурне.

Він презентував на пресконференції в Брюсселі у вівторок перший перелік стратегічних проєктів відповідно до закону про критично важливі сировинні матеріали.

За його словами, затверджені нові стратегічні проєкти допоможуть забезпечити "власне внутрішнє постачання сировини". Заступник голови ЄК вважає це "знаковим моментом для європейського суверенітету".

Закон про критично важливу сировину (CRMA) спрямований на те, щоб європейський видобуток, переробка і повторне використання стратегічної сировини задовольняли відповідно 10%, 40% і 25% попиту ЄС до 2030 року.

"Допомагаючи Європі досягти цих цілей, нові стратегічні проєкти роблять значний внесок у зелені та цифрові переходи Європи, водночас підтримуючи оборонну та аерокосмічну промисловості Європи", - наголошується в комюніке ЄК.

У документі йдеться про те, що 47 нових стратегічних проєктів реалізуються в 13 державах-членах ЄС: Бельгії, Німеччині, Греції, Іспанії, Італії, Польщі, Португалії, Румунії, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції, Естонії.

Затверджені проєкти охоплюють 14 із 17 стратегічних видів сировини, перелічених у CRMA. Зокрема, 22 проєкти охоплюють літій, 12 - нікель, 10 - кобальт, 7 - марганець і 11 - графіт, йдеться в повідомленні ЄК. Як наголошують у Брюсселі, вони "особливо принесуть користь ланцюжку створення вартості сировини для акумуляторів ЄС".