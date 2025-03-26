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АНАЛІТИКА

Більшість європейських НПЗ за 10 років буде закрито або переобладнано

 

Європейські нафтопереробні заводи (НПЗ) повинні будуть адаптуватися до енергетичного переходу або зіткнуться з підвищеним ризиком закриття до 2035 року, заявила група керівників на Глобальному саміті Financial Times Commodities Global Summit у Лозанні 24 березня. Про це повідомляє Reuters.

Європейські нафтопереробники повинні протистояти падінню попиту на дорожнє паливо, оскільки законодавство про електрифікацію й енергетичний перехід трансформує енергетичні ринки, а також стимулює зростання інвестицій у біопаливо й альтернативне паливо.

«Через 10 років більшість НПЗ підуть або в біоперероблення... або проведуть електрифікацію й перехід на паливо з низьким вмістом вуглецю», - сказала Рут Герберт, директор Essar Energy Transition, додавши, що НПЗ, які не зможуть перейти на уловлювання вуглецю або біоперероблення, опиняться під загрозою закриття.

«НПЗ будуть набагато складнішими з погляду вихідної сировини, але не з погляду операційної складності», - сказав Антоніо Джоянес з іспанської Moeve, колишньої Cepsa, додавши, що НПЗ повинні будуть звикнути до паливної суміші, що включає електронне паливо, викопне й біопаливо.

Joyanes також сказав, що Moeve розглядав можливість зупинити перероблення в одній зі своїх дистиляційних колон у своїх майбутніх сценаріях, не уточнюючи, для якого з її НПЗ це буде.

Європейські нафтопереробники зіткнулися з нижчою нормою прибутку минулого року після того, як у 2022-2023 роках відновлення після COVID-19 та енергетична безпека після широкомасштабних санкцій проти росії підвищили маржу.

Рентабельність європейських заводів також зазнала тиску через нові, більш модернізовані НПЗ, які в останні роки почали працювати в Африці й на Близькому Сході, що прискорило закриття в Європі.

Тенденція до закриття й переобладнання НПЗ має відбутися в Європі цього року: єдиний завод у Шотландії, у Грейнджмуті, буде перетворено на термінал для імпорту палива, а німецький завод Shell Wesseling припинить перероблення сирої нафти.

«Я думаю, що ви побачите більшу консолідацію в цьому секторі (до 2035 року)», - сказав Джей Глічер, інвестиційний директор Vitol.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: ЄС
 

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