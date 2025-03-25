Льодовики тануть дедалі швидше - це має драматичні наслідки

Упродовж п'яти з останніх шести роківльодовики відступали найшвидше за всю історію спостережень. Це підтверджує нове дослідження Всесвітньої метеорологічної організації (WMO) та Всесвітньої служби моніторингу льодовиків (WGMS).

Величезним гірським глетчерам, що сформувалися ще в льодовиковий період у США, Канаді, Скандинавії, Центральній Європі, Новій Зеландії та інших регіонах, "пощастить, якщо доживуть до кінця століття", зазначають дослідники. Вони попереджають про "ефект доміно" - ланцюгову реакцію змін, яка матиме серйозні наслідки для економіки, екосистем і громад, що залежать від талої води льодовиків.

З початку спостережень у 1975 році глетчери на всій планеті втратили понад 9000 мільярдів тонн льоду, каже директор WGMS Міхаель Земп (Michael Zemp). За його словами, цей обсяг дорівнює "величезному льодовому брикету площею з Німеччину та завтовшки 25 метрів".

У відповідь на цей тривожний процес Генеральна Асамблея ООН оголосила 2025 рік "Міжнародним роком збереження льодовиків", а 21 березня став першим Всесвітнім днем льодовиків.

Мета цієї ініціативи - підвищити обізнаність про ключову роль льодовиків, снігу та льоду в кліматичній системі та водному циклі.

Вплив танення глетчерів на довкілля

На планеті нараховується близько 275 000 високогірних глетчерів, які разом з континентальними льодовиковими щитами Гренландії та Антарктиди зберігають близько 70% світових запасів прісної води.

Зазвичай у зимовий період високогірні льодовики замерзають, а навесні та влітку починають танути, забезпечуючи водою сільські місцевості та міста. Однак через стрімке скорочення цих природних резервуарів людство поступово втрачає важливе джерело прісної води.

Крім того, відступ льодовиків призводить до збільшення природних катастроф, таких як повені. Тала вода з нагрітих льодовикових озер може легко вийти з берегів і спричинити катастрофічні паводки.

У 2023 році в індійському штаті Сіккім, розташованому в Гімалаях, через раптовий прорив льодовикового озера загинули 55 людей, а потужний потік води зніс дамбу великої гідроелектростанції.

В Андах існує загроза прориву льодовикового озера, рівень води в якому, згідно з дослідженням, лише між 1990 і 2010 роками зріс у 34 рази. Місцевий фермер Сауль Лучано Лліуя судиться з німецьким енергетичним концерном RWE. Він закидає енергетичному велетню, що той своїми шкідливими викидами також сприяє зміні клімату, що може призвести до затоплення його будинку і всього села. Ліліуя вимагає, щоб концерн визнав і свою відповідальність та взяв на себе частину коштів, які необхідно витратити на захист його будинку та села.