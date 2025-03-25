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АНАЛІТИКА

Рейтинг схвалення ЄС його жителями на тлі зовнішніх загроз сягнув історичного рекорду

 

Майже три чверті громадян ЄС вважають, що їх країна тільки виграла від членства у спільноті - це рекордний показник.

Про це свідчить зимового дослідження "Євробарометр", проведеного для Європарламенту, повідомляє "Європейська правда".

74% опитаних вважають, що їхня країна виграла від членства в ЄС. Це найвищий результат, коли-небудь зафіксований в опитуваннях "Євробарометр" щодо цього питання з моменту, коли його вперше поставили в 1983 році.

Враховуючи нинішній контекст, респонденти називають внесок ЄС у підтримання миру та зміцнення безпеки (35%) як основну причину, чому членство в ЄС вважається корисним.

66% громадян ЄС хочуть, щоб ЄС відігравав більш важливу роль у захисті від глобальних криз і безпекових ризиків. Ця думка особливо сильна серед молодших респондентів. На національному рівні результати щодо посилення ролі ЄС варіюються від 87% у Швеції до 47% у Румунії та 44% у Польщі.

"Дві третини європейців хочуть, щоб ЄС відігравав більшу роль у їхньому захисті. Це чіткий заклик до дій, на який ми відповімо. Європа повинна бути сильнішою, щоб наші громадяни відчували себе в більшій безпеці. Європа повинна зробити крок вперед сьогодні, інакше вона ризикує бути переступленою завтра", - заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

Крім того, серед громадян ЄС існує широка згода щодо того, що держави-члени ЄС повинні бути більш згуртованими, щоб протистояти поточним глобальним викликам (89%), і що Європейський Союз потребує більше засобів для вирішення майбутніх проблем (76%).

Як повідомлялося, більше ніж половина європейців з восьми найбільших держав Європейського Союзу, а також з Данії вважають президента США Дональда Трампа "ворогом Європи"
Ключові теги: ЄС
 

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