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Білий дім допускає ймовірність відставки Волтца через витік інформації про удари США по хуситах
14:04 25.03.2025 |
У Білому домі точаться дискусії щодо можливості відставки радника президента США з нацбезпеки Майкла Волтца у зв'язку з витоком з його вини інформації про удари американських військових по єменських заколотниках-хуситах, повідомляє у вівторок Politico.
"Два чиновники Білого дому запропонували, що тепер Волтц має залишити посаду і не ставити президента в незручне становище", - інформує видання.
За інформацією газети, доступ до зашифрованого листування про удари по хуситах отримав головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг, прийнявши запрошення в чат від Волтца.
Поки що рішення про можливу відставку Волтца немає. Також повідомляється, що Трамп має визначити подальшу долю свого радника протягом найближчих днів.
Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила в понеділок, що президент США, як і раніше, вірить своїй команді з нацбезпеки, включно з Волтцом.
Спікер Палати представників США Майк Джонсон, зі свого боку, вважає, що Волтц "у жодному разі не має йти у відставку". "Він має надзвичайно хорошу кваліфікацію для цієї роботи. Йому довіряють, йому можна довіряти", - передає видання слова Джонсона.
Водночас агентство Bloomberg зазначало, що листування з цього чату, яке потрапило до ЗМІ, засвідчило зневажливе ставлення співробітників американської адміністрації до європейських союзників США.
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