Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польська PGE починає будівництво найбільшого в Європі сховища енергії за $390 млн

Польська PGE починає будівництво найбільшого в Європі сховища енергії за $390 млн

 

Польська енергетична група (PGE) розпочинає будівництво найбільшого в Європі великомасштабного сховища акумуляторної енергії. Про це повідомив гендиректор компанії Даріуш Марзек в інтервʼю польському телеканалу TVP Info та на конференції Жарновці, про деталі якої пише газета Parkiet.

Нове сховище акумуляторної енергії потужністю 981 МВт-год побудують у Жарновці. Приймання майданчика інвестором розпочнеться у квітні 2025 року.

Очікується, що проєкт вартістю 1,5 млрд злотих ($390 млн) буде введений в експлуатацію у квітні 2027 року. Підрядником виступає корейська компанія LG.

Нове сховище акумуляторної енергії потужністю 981 МВт-год побудують у Жарновці. Приймання майданчика інвестором розпочнеться у квітні 2025 року.

Очікується, що проєкт вартістю 1,5 млрд злотих ($390 млн) буде введений в експлуатацію у квітні 2027 року. Підрядником виступає корейська компанія LG.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6949
  0,0503
 0,12
EUR
 1
 45,1389
  0,0503
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2705  0,10 0,24 41,8859  0,09 0,22
EUR 44,6815  0,01 0,03 45,4219  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7200  0,09 0,22 41,7400  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес