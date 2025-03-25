Польська PGE починає будівництво найбільшого в Європі сховища енергії за $390 млн

Польська енергетична група (PGE) розпочинає будівництво найбільшого в Європі великомасштабного сховища акумуляторної енергії. Про це повідомив гендиректор компанії Даріуш Марзек в інтервʼю польському телеканалу TVP Info та на конференції Жарновці, про деталі якої пише газета Parkiet.

Нове сховище акумуляторної енергії потужністю 981 МВт-год побудують у Жарновці. Приймання майданчика інвестором розпочнеться у квітні 2025 року.

Очікується, що проєкт вартістю 1,5 млрд злотих ($390 млн) буде введений в експлуатацію у квітні 2027 року. Підрядником виступає корейська компанія LG.

Нове сховище акумуляторної енергії потужністю 981 МВт-год побудують у Жарновці. Приймання майданчика інвестором розпочнеться у квітні 2025 року.

Очікується, що проєкт вартістю 1,5 млрд злотих ($390 млн) буде введений в експлуатацію у квітні 2027 року. Підрядником виступає корейська компанія LG.