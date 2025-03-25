На Балі знову посилюють правила поведінки іноземних туристів

Уряд провінції Балі в Індонезії випустив нове зведення правил для іноземних туристів, що відпочивають на острові, переважно вони стосуються одягу і поведінки під час відвідування релігійних пам'яток і ритуалів, а також громадських місць, повідомляють місцеві ЗМІ.

Як заявив журналістам губернатор острова Балі Ваян Костер, ситуація, що змінилася за півтора року, змусила оновити аналогічний документ 2023 року.

"Оновлений циркуляр наказує всім іноземним туристам виявляти повагу до храмів, статуй і священних релігійних символів, особливо під час церемоній і ритуалів. Від іноземців очікують дотримання місцевих звичаїв і поваги до традиційних цінностей протягом перебування. Туристи мають носити скромний одяг під час відвідування священних місць, громадських просторів і пам'яток. Крім того, шаноблива поведінка тепер є обов'язковою в громадських місцях - від храмів і ресторанів до ринків, доріг і місць відпочинку", - зазначає газета The Bali Sun.

Відповідно до документа, кожного іноземного відвідувача має супроводжувати ліцензований місцевий гід, який добре розбирається в екології, традиціях і культурній історії Балі, що дасть змогу звести до мінімуму кількість випадків неналежної поведінки.

Уряд також вводить обов'язковий збір з кожного туриста в розмірі 150 тис. рупій (близько $9), який можна сплатити після прибуття або під час візиту. Він буде спрямований на збереження природи і підтримання інфраструктури.

"Документ встановлює суворі правила для фінансових транзакцій. Туристи повинні обмінювати гроші тільки в ліцензованих установах, включно з банками і сертифікованими операторами. Цифрові платежі мають використовувати індонезійський стандартний QR-код, і всі транзакції мають проводитися в індонезійських рупіях. Цей крок спрямований на захист туристів від шахраїв, але він також підвищить збирання податків і скоротить незаконну діяльність з обміну валюти", - пише видання.

Водіння транспортних засобів іноземцями на Балі тепер контролюватиметься суворіше.

"Туристи повинні мати дійсні міжнародні або індонезійські водійські права, носити не надто відкритий одяг і використовувати шоломи під час їзди на мотоциклах. Нерозважливе водіння, включно з перевищенням вантажопідйомності транспортного засобу, ігноруванням дорожніх знаків або керуванням у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, суворо забороняється. Туристи можуть використовувати тільки справні транспортні засоби, які легально орендовані у ліцензованих постачальників. Ці правила спрямовані на скорочення кількості дорожньо-транспортних пригод за участю туристів і підвищення безпеки на перевантажених дорогах Балі", - йдеться в повідомленні.

Посилення правил стосується і бронювання об'єктів розміщення - туристів закликають бронювати кімнати тільки в ліцензованих готелях та інших об'єктах розміщення. "Туристи також повинні дотримуватися будь-яких правил, встановлених туроператорами або місцевою владою, у таких місцях, як храми та інші священні місця, включно з тими, що розташовані на відкритому повітрі, - у лісах або селах. Заборонено входити до святилищ храмів, якщо туристи не беруть участі в релігійній церемонії або молитві. Лазіння по священних деревах, осквернення святих місць або демонстрація неповажної поведінки поблизу храмів тепер суворо заборонені", - зазначає видання.

Туристам також забороняють забруднювати природу і джерела води сміттям, включно з одноразовим пластиком. Спеціальних заходів вживатимуть до тих, хто лихословить у громадських місцях, бере участь у несанкціонованій підприємницькій діяльності або працює без належних віз чи дозволів.

"Ті, хто порушує правила, можуть зіткнутися з правовими наслідками, включно із судовим переслідуванням відповідно до індонезійського законодавства. Губернатор Костер попросив місцевих жителів повідомляти про неправомірну поведінку туристів на спеціальну гарячу лінію", - наголошується в повідомленні газети.

Влада Балі також запропонувала туроператорам і турагентствам, онлайн-сервісам бронювання і готельєрам довести до туристів нові правила поведінки. Туркомпаніям рекомендується співпрацювати з місцевими гідами та юристами для швидшої адаптації іноземних туристів.

Острів Балі прийняв 6,3 млн іноземних туристів 2024 року, що на 20% більше, ніж роком раніше. Це понад половина загального іноземного турпотоку в Індонезію. У 2025 влада острова розраховує на 6,5 млн туристів. Російський турпотік у першому півріччі 2024 року перевищив 100 тис. осіб.