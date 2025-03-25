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АНАЛІТИКА

Hyundai інвестує $21 млрд у США у 2025-2028 рр.

 

Південнокорейська Hyundai Motor Group інвестує $21 млрд в економіку США в період з 2025 до 2028 року.

Як ідеться у пресрелізі компанії, інвестиції спрямують на розширення виробничих потужностей, зміцнення ланцюжків постачань і розвиток передових технологій.

Зокрема, Hyundai вкладе $9 млрд у нарощування виробництва автомобілів у США. Розширення потужностей дасть їй змогу щорічно випускати в країні 1,2 млн машин брендів Hyundai Motor, Kia і Genesis, наголошується в пресрелізі.

Крім того, компанія має намір спрямувати кошти на модернізацію виробничих підприємств в Алабамі та Джорджії.

Hyundai планує інвестувати $6 млрд у розвиток логістичного і сталеливарного бізнесу в США, щоб домогтися більшої локалізації випуску автокомпонентів, зокрема, акумуляторів для електромобілів.

Її підрозділ Hyundai Steel планує до 2029 року побудувати сталеливарне підприємство в Луїзіані потужністю 2,7 млн тонн сталі на рік. Інвестиції в цей проєкт становитимуть $5,8 млрд, заявив у понеділок президент США Дональд Трамп у межах зустрічі в Білому домі з главою Hyundai Чонг Ісоном і губернатором Луїзіани Джеффом Лендрі.

Крім цього, Hyundai вкладе $6 млрд в інноваційні проєкти і розширення стратегічних партнерств з американськими компаніями в таких сферах, як автономне водіння, робототехніка і штучний інтелект.

Загалом оголошені ініціативи, як очікується, дадуть змогу створити 14 тис. прямих робочих місць із повною зайнятістю в США.

Акції Hyundai Motor подорожчали на 3,9% за підсумками торгів у вівторок. За останні 12 місяців їхня вартість знизилася на 8,5%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Hyundai, США
 

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