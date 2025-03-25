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ФБР створило спецгрупу для розслідування атак на Tesla

ФБР створило спецгрупу для розслідування атак на Tesla

 

Федеральне бюро розслідувань (FBI) в США створило спеціальну групу з 10 осіб, яка розслідуватиме підпали електромобілів та зарядних станцій Tesla. Про це пише газета New York Post.

До складу оперативної групи увійдуть агенти Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї й вибухових речовин (ATF), та агенти контртерористичного відділу FBI - бюро визначає ці випадки як "внутрішній тероризм".

ATF також відряджає співробітників до місцевого відділення FBI в Сан-Антоніо, штат Техас, де були здійснені напади з використанням пляшок із запалювальною сумішшю.

ФБР створило спецгрупу для розслідування атак на Tesla

 

Трамп пообіцяв жорстко реагувати на підпали Tesla по всій країні, заявивши, що винним загрожує до 20 років ув'язнення. Наразі за підпали автомобілів Tesla та зарядних станцій заарештовано трьох осіб. Генеральний прокурор США Пем Бонді також назвала ці атаки "внутрішнім тероризмом" і наголосила, що підозрюваним загрожує серйозне покарання.

ФБР створило спецгрупу для розслідування атак на Tesla

 

Бюро також вивчає анархістський блог і відстежує масовий протест під назвою "Захоплення Тесла", запланований на 29 березня, який передбачає 500 демонстрацій біля автосалонів і зарядних станцій Tesla.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

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