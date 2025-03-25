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АНАЛІТИКА

Близько 25% працівників у Німеччині працюють з дому

 

Практично кожен четвертий працівник у Німеччині працює принаймні неповний робочий день з дому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Дослідження, проведене мюнхенським інститутом ifo, показало, що в лютому кількість людей, які працюють з дому в Німеччині, становила 24,5% працівників, порівняно з 23,4% у серпні 2024 року.

Цей показник практично не змінився з квітня 2022 року.

"Ми не бачимо в даних жодних доказів того, що робота з дому зменшується. Робота з дому міцно закріпилася", - сказав дослідник ifo Жан-Віктор Аліпур.

"Окремі ініціативи компаній щодо повернення своїх працівників до офісу не є статистично помітною тенденцією", - додав він.

Дослідження інституту свідчить, що гібридні моделі праці - поєднання роботи вдома і в офісі - загалом не погіршують продуктивність, особливо якщо працівники координують дні, які вони проводять на роботі.

Нагадаємо, у 2021 році німецький суд визнав, що падіння при пересуванні від ліжка до столу може вважатися нещасним випадком на роботі.

Таке рішення виніс німецький вищий федеральний соціальний суд, який опікується питаннями соціального забезпечення, повідомляє The Guardian.
 

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