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Після повалення режиму Асада у свої домівки повернулися понад мільйон сирійців
09:24 25.03.2025 |
Після повалення сирійського диктатора Башара Асада, з 2025 року до своїх домівок повернулося приблизно 1,2 млн сирійців.
Про це повідомляє Euronews з посиланням на дані Міжнародної організації з міграції, пише "Європейська правда".
За прогнозами ООН, до кінця року ця кількість може сягнути 3,5 млн.
Як зазначається,серед тих, хто повернувся, налічується 885 тисяч внутрішньо переміщених осіб і 302 тисячі біженців.
Половина сирійців, які повернулися з-за кордону, приїхали з Лівану, 22% - з Туреччини, 13% - з Іраку, понад чверть людей проживають у пошкоджених або недобудованих будинках.
Як зазначили у звіті, раніше режим Асада обіцяв забезпечити "безпечне повернення", але багато сирійців зіштовхнулися з арештами або були примусово призвані до армії.
ООН та гуманітарні організації попереджають, що сирійці, які повернулися, постають перед труднощами в адаптації через нестачу необхідних послуг, безпекові ризики та проблеми з документами.
У країні досі залишається приблизно 7 млн переселенців, а економічна ситуація ускладнює надання допомоги через брак фінансів, відсутність електроенергії та нестачу ресурсів.
Станом на середину березня зібрали 12,5% від запланованих $1,25 млрд для допомоги Сирії.
Ці кошти планують спрямувати на забезпечення житлом, товарами першої потреби, чистою водою, санітарією, продуктами харчування та підтримку сільського господарства.
Нагадаємо, у січні ЄС погодився зняти санкції з кількох ключових секторів сирійської економіки.
17 березня Німеччина пообіцяла виділити ще 300 млн євро на допомогу сирійцям через Організацію Об'єднаних Націй.
Того ж дня учасники девʼятої конференції з питань Сирії пообіцяли виділити загалом 5,8 млрд євро на підтримку країни.
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