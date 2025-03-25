У США наростає скандал через чат посадовців Трампа у Signal

Адміністрація президента Дональда Трампа випадково додала редактора видання Atlantic до онлайн-чату, де вищі посадовці США обговорювали таємні плани ударів по повстанцях-хуситах у Ємені.

Спочатку про цей інцидент написав велику статтю сам редактор Atlantic Джеффрі Голдберг, а потім інформацію підтвердив і сам Білий дім.

"Ми вивчаємо, яким чином сторонній номер додали до листування", - заявив представник Ради національної безпеки Браян Г'юз.

"Керівники нацбезпеки США додали мене до групового чату про майбутні військові удари в Ємені. Я не думав, що це може бути правдою. Але потім почали падати бомби", - написав у своїй статті Голдберг.

Серед учасників чату в месенджері Signal могли бути міністр оборони США Піт Гегсет, радник з національної безпеки Майк Волтц, віцепрезидент США Джей Ді Венс та інші.

У чаті, куди випадково потрапив журналіст, тривало обговорення масованих ударів по єменських повстанцях-хуситах, які США здійснили 15 березня.

Рішення про "рішучу та потужну" хвилю авіаударів президент Дональд Трамп пояснив нападами збройного угруповання на судна в Червоному морі - одному з найважливіших світових маршрутів для транспортування нафти й палива.

Підконтрольне хуситам Міністерство охорони здоров'я повідомило, що внаслідок ударів 15 березня загинула щонайменше 31 людина і щонайменше 101 отримала поранення.

Пастка чи неймовірна помилка?

Джеффрі Голдберг розповів, що у вівторок, 11 березня, він отримав запит на підключення до Signal від користувача Майкла Волтца.

Signal - це зашифрований сервіс обміну повідомленнями, популярний серед журналістів та інших осіб, яким потрібна більша конфіденційність, ніж можуть надати інші сервіси обміну текстовими повідомленнями.

Спочатку Голдберг подумав, що навряд чи це міг бути запит від справжнього Волтца. І хтось хоче заманити його в пастку, видаючи себе за радника з національної безпеки США.

"У наші дні непоодинокі випадки, коли недобросовісні суб'єкти намагаються змусити журналістів поділитися інформацією, яка може бути використана проти них", - пише журналіст у своїй статті.

Але все-таки він прийняв запит на приєднання до Signal, не відкидаючи, що це все ж таки може виявитись справжній Волтц, який хоче обговорити з ним Україну, Іран або інші важливі теми.

За два дні йому надійшло повідомлення, що його додадуть до чату з обмеженою кількістю учасників для обговорення проблеми хуситів.

"Команда - створюємо групу комітету керівників для координації дій щодо хуситів, особливо протягом наступних 72 годин", - йшлося в повідомленні з акаунта, позначеного "Майкл Волтц".

Термін "комітет керівників" зазвичай застосовують щодо групи найвищих посадовців нацбезпеки, включно із заступниками міністрів оборони, Держдепу США і казначейства, а також директором ЦРУ.

"Само собою зрозуміло - але я все одно скажу - що мене ніколи не запрошували на засідання комітету керівників Білого дому, і що за багато років моїх репортажів про питання національної безпеки я ніколи не чув, щоб воно проводилося через комерційний додаток", - розповідає Голдберг.

"Я ніколи не бачив такого порушення"

"У наступні кілька днів, за словами Голдберга, він спостерігав за листуванням, яке містило інформацію найвищої секретності, - від озброєнь США до тактичних кроків Вашингтона на Близькому Сході.

Повідомлення надходили від різних користувачів, зокрема від "Венса" і "Гегсета" (віцепрезидента США і очільника Пентагону, якщо це були справжні акаунти).

Але незабаром, за різними ознаками, журналіст зрозумів, що чат, судячи з усього, справжній, і він якимось неймовірним чином виявився залученим у надсекретні державні плани.

Останнім підтвердженням реальності того, що відбувається, стали удари по території Ємену, які детально обговорювали в листуванні.

"Чи знали вони, що я потрапив у цю групу? Чи додали мене навмисно? Якщо ні, ким вони мене вважали? Чи розумів хто-небудь, хто я такий, коли мене додали або коли я видалив себе з групи? Чи регулярно високопосадовці адміністрації Трампа використовують Signal для делікатних обговорень? Чи вважають посадові особи, що використання такого каналу може поставити під загрозу американський контингент?", - згадує Голдберг про те, що творилося в його голові в ті дні.

За його словами, він усвідомив, якої страшної шкоди могли завдати Сполученим Штатам, якби до подібного чату під'єднався хто-небудь інший.

Джеффрі Голдберг переконаний, що Майк Волтц, який координував чат, порушив не одне правило захисту державних інтересів.

"Я ніколи не бачив такого порушення. Для працівників національної безпеки не рідкість спілкуватися через Signal. Але застосунок використовується переважно для планування зустрічей та інших логістичних питань, а не для ґрунтовних і суворо конфіденційних обговорень майбутніх військових дій. І, звісно, я ніколи не чув про випадок, коли журналіста запрошували на таке обговорення", - пише журналіст Atlantic.

Експерти з безпеки розкритикували поводження американської адміністрації з секретною інформацією, назвавши його нерозважливим.

Зараз належить зрозуміти, чи порушує використання повідомлень на Signal для координації військових операцій Закон про шпигунство та інші федеральні закони.