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USAGM погодилося виділити частину гранту Радіо Свобода, поки суддя розглядає справу
08:53 25.03.2025 |
Агентство США з глобальних медіа (USAGM) зобов'язалося виділити Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РВЄ/РС) частину коштів, виділених йому Конгресом, напередодні запланованих судових слухань з цього питання в рамках судового позову, поданого мовником проти уряду через спробу агентства припинити федеральне фінансування РВЄ/РС.
Рішення від 24 березня означає, що Радіо Свобода отримає 7,46 мільйона доларів - суму, що покриває період з 1 по 14 березня, тобто за день до того, як USAGM заявило про припинення надання гранту РВЄ/РС.
«Агентство вжило негайних адміністративних заходів, щоб розпочати виплату коштів», - йдеться в листі USAGM, доданому до судового позову, додавши, що виплата має відбутися до 26 березня, а RFE/RL отримає кошти до кінця місяця.
На судовому засіданні 24 березня Ебігейл Стаут - юрист Департаменту юстиції, що представляє USAGM - стверджувала, що грантова угода між USAGM і РВЄ/РС, як зазначено в Законі про міжнародне мовлення, дає агентству право розірвати угоду, якщо RFE/RL не дотримується положень, викладених у ній.
«Таким чином, закон фактично передбачає, що агентство може припинити дію гранту», - сказала вона.
У відповідь Девід Зайонц, один з адвокатів РВЄ/РС, заявив, що «не було б жодного сенсу» для Конгресу затверджувати фінансування лише для того, щоб агентства могли робити все, що їм заманеться.
РВЄ/РС все ще намагається отримати решту грантових коштів, передбачених за повний 2025 бюджетний рік, який закінчується 30 вересня 2025 року, і прагне отримати попередню судову заборону з цією метою. Очікується, що суддя Ройс Ламберт ухвалить рішення про видачу судової заборони найближчими тижнями.
Загроза припинити фінансування мовника викликала хвилю підтримки з боку аудиторії, яка розмовляє 27 мовами і в 23 країнах, де мовить RFE/RL.
Директива про припинення фінансування з'явилася через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення семи агентств, включно з USAGM, «у максимальному обсязі, що відповідає чинному законодавству».
Грант РВЄ/РС було припинено листом, підписаним Кері Лейк, яка вказала свою посаду як «старша радниця в.о. виконавчого директора USAGM з повноваженнями, делегованими в.о. виконавчого директора». У листі зазначалося, що виділення гранту «більше не відповідає пріоритетам агентства». Більше ніяких пояснень не було надано.
Оскільки майбутнє Радіо Свобода залишається невизначеним, політики Європейського союзу розглядають можливість підтримки мовника.
USAGM - це незалежна урядова агенція США, яка контролює трансляцію новин та інформації майже 50 мовами для близько 361 мільйона людей щотижня.
Загальний бюджетний запит для USAGM на 2025 фінансовий рік склав 950 мільйонів доларів для фінансування всіх операцій та капітальних інвестицій.
До них належать такі медіа, як РВЄ/РС, Голос Америки, Радіо Вільна Азія, Офіс кубинського мовлення (Radio Marti), Близькосхідні мережі мовлення (MBN) та Фонд відкритих технологій (Open Technology Fund).
Згідно з документами USAGM, бюджетний запит на 2025 рік для РВЄ/РС становив близько 153 мільйонів доларів.
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