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Президент США допустив послаблення мит «багатьом країнам»
23:24 24.03.2025 |
Американський президент Дональд Трамп заявив, що може звільнити деякі країни від дії взаємних тарифів, якщо вважатиме за потрібне.
Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує телеканал CNN.
Оголошуючи про інвестиції в розмірі 20 мільярдів доларів від Hyundai, Трамп заявив, що "може дати багатьом країнам послаблення" від взаємних тарифів.
"Ми можемо бути навіть кращими", - додав він.
Президент США не уточнив, які країни можуть бути звільнені від тарифів або що буде критерієм для певних країн для отримання винятків.
Протягом останніх кількох тижнів Трамп говорив, що його тарифи не допускатимуть винятків.
Адміністрація США планує 2 квітня - день, охрещений нею "Днем визволення Америки" - оголосити низку рішень стосовно взаємних тарифів, тобто заходів щодо імпорту товарів з низки інших країн.
Раніше в понеділок Трамп оголосив про 25%-ві мита для будь-якої країни, яка купуватиме венесуельську нафту, починаючи з 2 квітня.
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