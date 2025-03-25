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АНАЛІТИКА

Білий дім продовжив до 27 травня ліцензію Chevron на видобуток нафти у Венесуелі

 

Адміністрація президента США Дональда Трампа продовжила до 27 травня термін дії ліцензії, виданої Chevron Corp. на видобуток і експорт нафти з Венесуели, повідомив Департамент казначейства США.

Chevron отримала ліцензію на роботу в країні за адміністрації Джо Байдена, у листопаді 2022 року. Однак за Трампа ліцензію було відкликано, а Мінфін США дав компанії термін до 3 квітня на завершення роботи в країні. На Chevron припадає близько чверті видобутку і третини експорту нафти у Венесуелі.

Також компанії заборонено здійснювати виплату будь-яких податків або роялті уряду Венесуели, виплату будь-яких дивідендів PDVSA або її структурам, продавати нафту або нафтопродукти, вироблені спільними компаніями Chevron або через них, для експорту в будь-яку юрисдикцію, відмінну від США, здійснювати будь-які транзакції за участю юридичної особи, розташованої у Венесуелі, яка належить або контролюється юридичною особою, розташованою в Російській Федерації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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