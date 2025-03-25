Фінансові новини
- |
- 25.03.25
- |
- 02:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США сколихнула смерть прокурорки, що розслідувала злочини РФ
23:12 24.03.2025 |
Колишню прокурорку Східного округу штату Вірджинія Джессіку Абер знайшли мертвою у її помешканні ще у суботу, 22 березня. Однак новина про цю смерть почала ширитися у національних ЗМІ лише наступного дня. Чимало видань у Європі підхопили цю новину лише у понеділок, а у соцмережах хвиля повідомлень з хештегом #jessicaaber продовжує наростати, немов снігова куля.
Річ у тім, що чимало користувачів висловлюють збентеження тим фактом, що смерть Абер збіглася в часі з потеплінням у відносинах між Вашингтоном і Москвою. Як один з проявів цього потепління називають не лише, наприклад, спільні голосування в ООН за резолюції, які стосуються України, але й риторику команди Трампа щодо санкцій і побоювання, які висловлюються у ЗМІ, що новий президент США зупинить фінансування програми, яка допомагала повертати з Росії викрадених українських дітей.
Джессіка Абер до приходу до влади Дональда Трампа входила у команду фахівців міністерства юстиції США, яка розслідувала воєнні злочини Росії в Україні. Крім того, Абер вела низку проваджень щодо кіберзлочинності і відмивання грошей росіянами. Прокурорка подала у відставку у січні, одразу після зміни влади у Вашингтоні. Чимало з тих, хто поширює у соцмережах повідомлення про її смерть, акцентують саме на її ролі у розслідуванні злочинів росіян.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада може послабити контроль за статками посадовців. НАЗК просить цього не робити
|Сигарети подорожчають на 40 грн: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів
|«Продуктивна й сфокусована»: Умєров розповів про результати розмови з США в Ер-Ріяді
|Віткофф називає ключовим питанням конфлікту готовність визнати російськими території із урахуванням проведеного РФ референдуму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Переговори між Україною та РФ можливі лише після повного припинення вогню, - Держдеп США
|Зеленський припустив, що Росія має інформаційний вплив на «певних людей у Білому домі»
|Трамп анонсував підписання угоди про надра з Україною «скоро»
|Президент США допустив послаблення мит «багатьом країнам»
|Білий дім продовжив до 27 травня ліцензію Chevron на видобуток нафти у Венесуелі
|США сколихнула смерть прокурорки, що розслідувала злочини РФ
Бізнес
|Ракети з двигунами на ядерному синтезі з'являться вже за кілька років — принаймні, над цим працюють
|Китайський автогігант Changan розпочне продажі електрокарів на 10 європейських ринках цьогоріч
|Gemini тепер може допомагати створювати документи та перетворювати їх на подкасти
|Група країн ЄС прагне наростити темпи виробництва мікросхем
|Google подала до суду на шахраїв через фейкові оголошення в Google Maps
|Трамп назвав «хворими бандитами-терористами» протестувальників проти Маска і Тесли
|Власники Tesla масово обмінюють свої електромобілі на інші авто