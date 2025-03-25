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АНАЛІТИКА

США сколихнула смерть прокурорки, що розслідувала злочини РФ

 

Колишню прокурорку Східного округу штату Вірджинія Джессіку Абер знайшли мертвою у її помешканні ще у суботу, 22 березня. Однак новина про цю смерть почала ширитися у національних ЗМІ лише наступного дня. Чимало видань у Європі підхопили цю новину лише у понеділок, а у соцмережах хвиля повідомлень з хештегом #jessicaaber продовжує наростати, немов снігова куля.

Річ у тім, що чимало користувачів висловлюють збентеження тим фактом, що смерть Абер збіглася в часі з потеплінням у відносинах між Вашингтоном і Москвою. Як один з проявів цього потепління називають не лише, наприклад, спільні голосування в ООН за резолюції, які стосуються України, але й риторику команди Трампа щодо санкцій і побоювання, які висловлюються у ЗМІ, що новий президент США зупинить фінансування програми, яка допомагала повертати з Росії викрадених українських дітей.

Джессіка Абер до приходу до влади Дональда Трампа входила у команду фахівців міністерства юстиції США, яка розслідувала воєнні злочини Росії в Україні. Крім того, Абер вела низку проваджень щодо кіберзлочинності і відмивання грошей росіянами. Прокурорка подала у відставку у січні, одразу після зміни влади у Вашингтоні. Чимало з тих, хто поширює у соцмережах повідомлення про її смерть, акцентують саме на її ролі у розслідуванні злочинів росіян.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

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