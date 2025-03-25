Європейські компанії почали відмовлятися від хмарних сервісів США через Трампа

Компанії у Євросоюзі починають шукати способи відмовитися від хмарних сервісів американських хмарних провайдерів через побоювання, що адміністрація Дональда Трампа отримає доступ до баз даних. Про це пише Wired.

Європейські хмарні провайдери повідомили, що за останні два тижні значно побільшало клієнтів, які бажають перейти з послуг американських гігантів Google Cloud, Microsoft Azure та Amazon Web Services (AWS) на європейські альтернативи.

Побоювання пов'язані, зокрема, з нестабільністю угоди про передавання даних між ЄС і США, звільненням Трампом трьох демократів із Ради з нагляду за конфіденційністю та громадянськими свободами, а також законом CLOUD Act, що дозволяє правоохоронним органам США вимагати дані користувача у технологічних компаній.

18 березня Палата представників Нідерландів ухвалила вісім резолюцій, що закликають уряд скоротити залежність від американських технологічних компаній і перейти на європейські альтернативи.

Кількома днями раніше понад 100 організацій підписали відкритий лист європейським чиновникам із закликом зробити континент "більш технологічно незалежним".

"У нас зростає попит у всій Європі. Деякі клієнти були дуже категоричними (особливо ті, які з Данії), заявляючи про бажання відмовитися від американських гіперскейлерів через нову адміністрацію Білого дому", - розповів виданню генеральний директор швейцарського провайдера Exoscale Матіас Ньобауер.

Однак експерти зазначають, що повний вихід з американських хмарних сервісів займе роки через масштаби даних, що зберігаються, і відсутність рівноцінних європейських альтернатив.

"Якщо ви глибоко інтегровані в екосистему гіперскейлерів, вам буде важко знайти еквівалентні сервіси в інших місцях", - зазначив підприємець і колишній державний регулятор Берт Губерт.