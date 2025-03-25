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Канада говоритиме із США лише за умови поваги до суверенітету - прем'єр
22:53 24.03.2025 |
Канада відкрита до діалогу із новою адміністрацією США, але лише за умови поваги до канадського суверенітету.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції у Гандері заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні.
"Я доступний для телефонної розмови (із Дональдом Трампом - ред.), але ми говоритимемо на наших умовах як суверенної держави, а не того, як він вдає, ніби ми є", - підкреслив Карні.
Він додав, що президент США, вірогідно, очікує на результати майбутніх федеральних виборів у Канаді, аби подзвонити вже їх переможцеві.
Нагадаємо, учора в Канаді були оголошені дострокові федеральні вибори, які відбудуться 28 квітня.
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