Канада говоритиме із США лише за умови поваги до суверенітету - прем'єр

Канада відкрита до діалогу із новою адміністрацією США, але лише за умови поваги до канадського суверенітету.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції у Гандері заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні.

"Я доступний для телефонної розмови (із Дональдом Трампом - ред.), але ми говоритимемо на наших умовах як суверенної держави, а не того, як він вдає, ніби ми є", - підкреслив Карні.

Він додав, що президент США, вірогідно, очікує на результати майбутніх федеральних виборів у Канаді, аби подзвонити вже їх переможцеві.

Нагадаємо, учора в Канаді були оголошені дострокові федеральні вибори, які відбудуться 28 квітня.