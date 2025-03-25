Закриття «Голосу Америки»: до позову проти адміністрації США приєдналися «Репортери без кордонів»

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" (RSF) приєдналася до позову проти Агентства США з глобальних медіа, вимагаючи відновити роботу "Голосу Америки".

Про це йдеться у заяві "Репортерів без кордонів", передає Укрінформ.

"Після того, як президент Дональд Трамп видав указ, яким фактично ліквідував фінансоване урядом, але редакційно незалежне інформаційне агентство "Голос Америки" (VOA), організація "Репортери без кордонів" спільно зі співробітниками VOA та їхніми профспілками подає судовий позов проти Агентства США з глобальних медіа (USAGM).., яке курує VOA, а також радниці USAGM Карі Лейк й в.о. генерального директора Віктора Моралеса. RSF вимагає негайного припинення ліквідації й поновлення на роботі співробітників VOA", - йдеться у заяві.

За словами виконавчого директора відділення "Репортерів без кордонів" у США Клейтона Ваймерса, "режими авторитарної цензури, такі як Кремль і Комуністична партія Китаю, радо вітають смерть "Голосу Америки".

"Очевидно, що дії Дональда Трампа сприятимуть жорсткішим утискам журналістів й свободи преси, наражаючи співробітників, кореспондентів, волонтерів й прибічників VOA та RSF на ще більшу небезпеку. Організація RSF змушена діяти, аби захистити VOA й свободу слова в широкому сенсі", - сказав Ваймерс.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня журналісти «Голосу Америки» та їхні профспілки подали до суду на адміністрацію президента США Дональда Трампа, заявивши, що закриття інформагентств, які фінансуються урядом, порушує право працівників на свободу слова, передбачене Конституцією.

Президент США Дональд Трамп раніше підписав указ, спрямований на скорочення Агентства глобальних медіа США (USAGM) - материнської компанії «Голосу Америки», «Радіо Свобода» та інших міжнародних мовників США, що фінансуються урядом.

Співробітників «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку, мовлення призупинене.

Скорочення стали частиною більш широкої кампанії Трампа і Департаменту ефективності уряду США (DOGE) на чолі з Ілоном Маском. Метою є скорочення федерального уряду, який, за їхніми словами, витрачає гроші американських платників податків на цілі, що не відповідають інтересам США.