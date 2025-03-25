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АНАЛІТИКА

ОПЕК+ збільшуватиме видобуток нафти ще два місяці – Reuters

 

ОПЕК+, ймовірно, дотримуватиметься свого плану щодо збільшення видобутку нафти другий місяць поспіль у травні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

ОПЕК+ - це група, до якої входять країни ОПЕК і союзні виробники на чолі з Росією, і яка видобуває понад 40% світової нафти.

У травні група планує збільшити видобуток на 135 000 барелів на добу. Це буде друге щомісячне збільшення в рамках плану скорочення видобутку на мільйони барелів на добу, яке група планує здійснити з 2022 року.

Груба найбільших країн виробників нафти намагається підвищити видобуток для членів, які дисципліновано виконували свої зобовʼязання, одночасно чинячи тиск на інших, які перевищили видобуток.

Сім членів ОПЕК+ здійснюватимуть додаткові щомісячні скорочення видобутку з березня цього року до червня 2026 року для компенсації попереднього видобутку вище узгоджених рівнів.

Раніше цього місяця віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що ОПЕК+ може скасувати рішення про збільшення видобутку після квітня, якщо на ринку виникнуть дисбаланси.

За матеріалами: Економічна правда
 

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