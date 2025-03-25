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Трамп пригрозив ввести 25% мита проти всіх країн, що купують нафту і газ у Венесуели
17:58 24.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить 25-відсоткові мита проти будь-якої країни, яка купує нафту і газ у Венесуели.
Про це глава Білого дому написав 24 березня у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".
Президент США заявив, що будь-яка країна, яка купує нафту або газ у Венесуели, буде змушена платити Сполученим Штатам "25-відсотковий тариф на будь-яку торгівлю з нашою країною".
"Усі документи будуть підписані й зареєстровані, а мито набуде чинності 2 квітня 2025 року, в ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ АМЕРИКИ", - написав Трамп у понеділок.
Потенційний крок Трампа особливо вплине на Китай, який є основним покупцем нафти у південноамериканської країни. Венесуела також є важливим постачальником нафти до США, інформує Bloomberg.
Експорт венесуельської нафти зріс до п'ятирічного максимуму в лютому, перш ніж адміністрація Трампа заявила, що змушує Chevron Corporation згорнути свою діяльність в країні до 3 квітня.
Коментар Трампа послідував за спробами Chevron отримати більше часу для завершення операцій з венесуельською державною компанією Petroleos de Venezuela SA.
На початку березня Трамп запровадив 25-відсоткові тарифи на сталь та алюміній, імпортовані з усього світу до США.
У відповідь на це Європейська комісія 12 березня заявила, що запровадить тарифи на знакові американські товари, такі як мотоцикли Harley-Davidson, джинси та бурбон.
Коли наступного дня Трамп пригрозив накласти 200-відсоткові мита на всі "вина, шампанське та алкогольні продукти" з Франції та інших країн ЄС, Єврокомісія відклала контрзаходи до середини квітня.
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