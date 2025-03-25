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АНАЛІТИКА

У Росії через збитки зупиняються заводи із виробництва соняшникової олії

 

Одна з найбільших агропромислових компаній Росії - "Ефко" - зупинила два заводи з випуску соняшникової олії в Краснодарському краї.

Про це повідомили в компанії, передає The Moscow Times.

"Ситуація на ринку зараз складається так, що переробка соняшника можлива лише з негативною маржинальністю, особливо на експорт. У цій ситуації ми, як і багато інших учасників ринку, ухвалили рішення призупинити переробку до настання більш сприятливих ринкових умов", - заявили в компанії.

Як уточнили в "Ефко", обидва підприємства були орієнтовані насамперед на зовнішню торгівлю. При цьому в компанії наголосили, що зупинка їхньої роботи - це "не більш ніж тимчасове операційне рішення".

За словами джерел на ринку, відпускні ціни сільгоспвиробників на півдні Росії на олійну сировину в середині березня перевищили позначку 50 руб. за кілограм, що не дозволяє забезпечити рентабельність переробки, а для досягнення точки рентабельності переробки соняшник має не більше 39-40 руб. за кілограм.

При цьому російські аграрії пояснюють високі ціни на сировину торішнім неврожаєм.

Як повідомлялося, станом на 1 березня Україна скоротила експорт соняшникової олії на 24% у порівнянні з минулим сезоном, до 2,4 млн тонн. Це є найнижчим показником для цього періоду з 2016/2017 маркетингового року.

Обсяги виробництва та експорту соняшникової олії в 2023/2024 маркетиновому році досягли 6,6 млн тонн та 6,2 млн тонн відповідно, ставши другим результатом за роки існування галузі.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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