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АНАЛІТИКА

У Росії зростають ціни на пальне

 

У Росії зростають ціни на бензин і дизельне пальне. З початку року бензин подорожчав на 14,6 %, а дизель - на 11,4 %.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

На 17 березня середня ціна бензину в РФ становила 0,71 дол за літр (у грудні 2024 року - 0,6 дол.), а дизельного пального - 0,85 дол (у грудні - 0,75 дол).

Зазначається, що причини здорожчання - підвищення акцизів, обмеження експорту та інфляція. З 1 січня акциз на бензин виріс із 177,8 дол до 205 дол за тонну, а на дизель - зі 123,2 дол до 145,5 дол.

Крім того, уряд РФ заборонив експорт нафтопродуктів для трейдерів, нафтобаз і малих НПЗ.

Ще один чинник - удари Сил оборони України по російських НПЗ. За прогнозами, до літа ціни на пальне можуть зрости ще на 7-10 %. У пресслужбі додають, що дорожчання пального розганяє інфляцію.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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